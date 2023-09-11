Откройте для себя распродажу Samsung: лучшие предложения на телефоны, телевизоры и многое другое

Распродажа Samsung Discover теперь открыта для всех после непродолжительного периода раннего доступа. Благодаря широкому ассортименту предлагаемой продукции, включая телефоны, телевизоры, бытовую технику, носимые устройства и другие новейшие технологии, каждый найдет что-то для себя.

Одним из выдающихся предложений является Samsung Galaxy S23 Ultra, который можно приобрести по цене от 399 долларов США с правом обмена. В дополнение к сниженной цене клиенты также получат бесплатное увеличение объема хранилища в два раза. Это отличная возможность приобрести один из флагманских телефонов Samsung по фантастически низкой цене, однако для обмена необходимо современное устройство премиум-класса.

Для тех, у кого ограниченный бюджет, Samsung Galaxy A54 доступен по цене 124.99 доллара. Сюда входит автоматическая скидка в размере 75 долларов США от первоначальной цены в 449.99 долларов США, а также расширенный кредит на сумму до 250 долларов США при обмене. Galaxy A54 — это качественно сделанный и полнофункциональный смартфон с отличным соотношением цены и качества.

Помимо телефонов, на распродаже Discover Samsung также представлены телевизоры. Покупатели могут воспользоваться скидками до 4,000 долларов на телевизоры QLED, OLED и 8K. Ищете ли вы высококачественное изображение, яркие цвета или новейшие технологии, для вас найдется предложение по телевизору.

Поскольку в ближайшие дни будут запущены новые предложения и специальные предложения, стоит просмотреть полную распродажу Discover Samsung, чтобы найти лучшие предложения, соответствующие вашим потребностям. Следите за нашими обновлениями в течение недели: мы выделяем лучшие предложения.

источники:

– ТехРадар

– Распродажа Samsung Discover

– Самсунг Галакси С23 Ультра

— Самсунг Галакси А54

– Телевизоры QLED, OLED и 8K

(Примечание. Исходная статья и прямые URL-адреса были удалены согласно инструкции.)