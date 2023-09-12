CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Apple сотрудничает с Samsung в разработке OLED-панелей для iPhone 15 Series

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Apple сотрудничает с Samsung в разработке OLED-панелей для iPhone 15 Series

Согласно недавним сообщениям, Apple будет полагаться на Samsung в предоставлении большинства OLED-панелей для своей будущей серии iPhone 15. Это решение было принято после того, как OLED-панели BOE не прошли проверку качества Apple, что побудило американскую компанию обратиться к своему корейскому партнеру.

Первоначально предполагалось, что LG и Samsung предоставят OLED-дисплеи LTPO для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а BOE должна была поставить панели для LTPS OLED-экранов на iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Однако Apple обнаружила, что продукты BOE не соответствуют их требованиям, что побудило их в последнюю минуту перераспределить свои заказы. Слухи предполагали, что у BOE возникли проблемы с отверстиями для Face ID, в результате чего Apple решила перераспределить заказы.

Если BOE сможет решить эти проблемы к концу, они все равно могут получить некоторые заказы на устройства, которые будут произведены в 2024 году. Однако остается неясным, сможет ли BOE соответствовать стандартам Apple.

Apple собирается представить устройства iPhone 15 сегодня в 10 утра по тихоокеанскому времени, и для зрителей будет прямая трансляция. Вот чего мы можем ожидать от стандартных телефонов iPhone 15 и вариантов Pro.

Источники: [Название источника], [Название источника]

Определения:
– OLED: органический светоизлучающий диод, технология отображения, обеспечивающая яркие цвета и глубокий черный цвет за счет излучения света непосредственно от отдельных пикселей.
– LTPO: низкотемпературный поликристаллический оксид, версия технологии тонкопленочных транзисторов (TFT), которая позволяет повысить энергоэффективность и изменить частоту обновления дисплеев.
– LTPS: низкотемпературный поликремний, полупроводниковый материал, используемый в некоторых панелях дисплеев для улучшения качества изображения и снижения энергопотребления.
– Face ID: технология распознавания лиц Apple, используемая для безопасной аутентификации на устройствах.

Источники: BBC, The Verge.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Xbox представляет новый беспроводной контроллер Astral Purple

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа
Технологии

Apple представляет серию iPhone 15 с зарядкой USB-C и новые Apple Watch

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Тим Кук: дальновидный лидер, выводящий Apple на новые высоты

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев