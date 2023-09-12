Apple сотрудничает с Samsung в разработке OLED-панелей для iPhone 15 Series

Согласно недавним сообщениям, Apple будет полагаться на Samsung в предоставлении большинства OLED-панелей для своей будущей серии iPhone 15. Это решение было принято после того, как OLED-панели BOE не прошли проверку качества Apple, что побудило американскую компанию обратиться к своему корейскому партнеру.

Первоначально предполагалось, что LG и Samsung предоставят OLED-дисплеи LTPO для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а BOE должна была поставить панели для LTPS OLED-экранов на iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Однако Apple обнаружила, что продукты BOE не соответствуют их требованиям, что побудило их в последнюю минуту перераспределить свои заказы. Слухи предполагали, что у BOE возникли проблемы с отверстиями для Face ID, в результате чего Apple решила перераспределить заказы.

Если BOE сможет решить эти проблемы к концу, они все равно могут получить некоторые заказы на устройства, которые будут произведены в 2024 году. Однако остается неясным, сможет ли BOE соответствовать стандартам Apple.

Apple собирается представить устройства iPhone 15 сегодня в 10 утра по тихоокеанскому времени, и для зрителей будет прямая трансляция. Вот чего мы можем ожидать от стандартных телефонов iPhone 15 и вариантов Pro.

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Определения:

– OLED: органический светоизлучающий диод, технология отображения, обеспечивающая яркие цвета и глубокий черный цвет за счет излучения света непосредственно от отдельных пикселей.

– LTPO: низкотемпературный поликристаллический оксид, версия технологии тонкопленочных транзисторов (TFT), которая позволяет повысить энергоэффективность и изменить частоту обновления дисплеев.

– LTPS: низкотемпературный поликремний, полупроводниковый материал, используемый в некоторых панелях дисплеев для улучшения качества изображения и снижения энергопотребления.

– Face ID: технология распознавания лиц Apple, используемая для безопасной аутентификации на устройствах.

Источники: BBC, The Verge.