Осенняя распродажа Samsung: Galaxy Watch 6 за 100 долларов при покупке нового телефона

В настоящее время Samsung предлагает заманчивую сделку в рамках своей осенней распродажи. Покупатели могут приобрести Samsung Galaxy Watch 6 всего за 100 долларов при покупке нового телефона. Подходящие телефоны для этого пакетного предложения включают Samsung Galaxy S23 Ultra и Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Watch 6, выпущенный в августе по стартовой цене 300 долларов, теперь доступен по значительно сниженной цене в 100 долларов благодаря этому предложению. Эта сделка — отличная возможность для тех, кто подумывает о покупке умных часов вместе со своим новым телефоном. Экономия будет зависеть от размера часов и выбора между вариантами подключения Bluetooth или LTE.

Базовый размер 40 мм с возможностью подключения Bluetooth стоит 100 долларов США в комплекте. Обновление до варианта 44 мм будет стоить 110 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 330 долларов. Что касается LTE, варианты 40 мм и 44 мм доступны по цене 120 и 130 долларов соответственно. Версию часов с лучшими характеристиками, розничная цена которой составляет 330 долларов, теперь можно приобрести за 130 долларов, что дает экономию в 250 долларов.

Если умные часы не представляют интереса, у клиентов также есть возможность приобрести Galaxy Buds 2 Pro по сниженной цене в 50 долларов, что означает экономию в 130 долларов при покупке телефона. Эти беспроводные наушники доступны в белом, фиолетовом или графитовом цвете.

Кроме того, клиенты могут добавить Galaxy Tab S9 в свою коллекцию Android. Благодаря этой сделке они смогут сэкономить до 230 долларов на бежевом планшете емкостью 256 ГБ. Первоначальная цена планшета составляет $920, но с учетом этого предложения он будет стоить всего $690 при условии, что в покупку входит Galaxy S23 Ultra.

Осенняя распродажа Samsung предоставляет покупателям захватывающие возможности сэкономить на различных продуктах Samsung. Будь то новый телефон, умные часы, беспроводные наушники или планшет — скидки доступны на любой вкус. Не пропустите эти выгодные предложения.

источники:

– Осенняя распродажа Samsung.