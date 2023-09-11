По слухам, Samsung Galaxy A25 5G скоро выйдет: чего ожидать

По слухам, скоро появится преемник Samsung Galaxy A24. Предстоящее устройство, которое, по слухам, будет называться Samsung Galaxy A25 5G, теперь опубликовано на веб-сайте тестирования Geekbench, что дает нам некоторое представление о его характеристиках.

Судя по списку, Samsung Galaxy A25 5G, как ожидается, будет оснащен восьмиъядерным процессором Exynos 1280 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. По слухам, телефон будет оснащен тройной задней камерой и каплевидным вырезом на дисплее.

Листинг Geekbench показывает, что предполагаемый Galaxy A25 5G имеет номер модели SM-A256B и может иметь до 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что он будет работать на базе Android 14 One UI 6.0 «из коробки». В списке также предполагается, что устройство будет иметь в общей сложности шесть ядер с тактовой частотой 2.00 ГГц и два ядра с частотой 2.40 ГГц, которые, как полагают, являются частью Exynos 1280 SoC.

На сайте сравнительного тестирования Geekbench сообщается, что Samsung Galaxy A25 5G набрал 973 балла в одноядерном тесте и 2,106 в многоядерном тесте. К сожалению, в листинге не содержится никакой дополнительной информации об устройстве.

Что касается дизайна, просочившиеся рендеры Samsung Galaxy A25 5G предполагают вариант черного цвета. Смартфон похож на Galaxy S23 5G и имеет вертикальную тройную заднюю камеру, расположенную в трех отдельных круглых слотах, расположенных в верхнем левом углу задней панели. Ожидается, что на передней панели устройства будет каплевидный вырез.

Утечка рендеров также указывает на то, что у Samsung Galaxy A25 5G кнопка питания и качелька регулировки громкости будут расположены на правой стороне, а на левой стороне, скорее всего, будет находиться слот для SIM-карты. В нижней части телефона расположены порт USB Type-C и разъем для наушников 3.5 мм. Кроме того, телефон потенциально может иметь боковой датчик отпечатков пальцев.

В целом, Samsung Galaxy A25 5G кажется интересным дополнением к линейке смартфонов Samsung. На данный момент нет официального подтверждения от Samsung относительно даты запуска или полных характеристик устройства. Однако, судя по просочившейся информации, Samsung Galaxy A25 5G выглядит многообещающим смартфоном среднего класса с впечатляющими характеристиками.

Источники: Geekbench, MySmartPrice.