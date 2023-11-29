Команда под руководством Аберистуитского университета в Великобритании получила 10 миллионов фунтов стерлингов на замену российских компонентов в марсоходе и максимизацию его научных возможностей. Финансирование будет использовано для создания инфракрасного спектрометра для ExoMars (ISEM) под названием Enfys, что на валлийском означает «радуга». Enfys будет работать вместе с системой панорамных камер марсохода PanCam, спроектированной и построенной той же командой в Лаборатории космических наук Малларда Университетского колледжа Лондона.

Enfys будет иметь возможность идентифицировать минералы с помощью инфракрасной технологии, что позволит марсоходу бурить образцы, которые можно будет проанализировать другими бортовыми приборами. Такое развитие возможностей марсохода значительно повысит его научную мощь, предоставив ценную информацию о поиске признаков жизни на Красной планете.

«Мы рады применить опыт, полученный от PanCam, к Enfys, расширяя научный потенциал марсохода», — сказал профессор Эндрю Коутс из Лаборатории космических наук Малларда в UCL. «Наша команда надеется на проведение совместных научных исследований и операций с Enfys в сложных условиях поверхности Марса».

Доктор Мэтт Ганн из Университета Аберистуита, главный исследователь Enfys, выразил благодарность за возможность использовать знания, полученные в результате разработки и тестирования PanCam, для разработки этого нового инструмента для миссии.

Инвестиции правительства Великобритании в проект марсохода через Космическое агентство Великобритании сейчас достигли в общей сложности 377 миллионов фунтов стерлингов. Последнее вливание средств направлено на укрепление сотрудничества в космическом секторе и экономике Великобритании, одновременно стимулируя развитие космических технологий мирового класса и углубляя понимание потенциала Марса для поддержания жизни.

Первоначально планировалось, что марсоход будет запущен в сентябре 2022 года, но его запуск был отложен из-за прекращения сотрудничества с российским космическим агентством после незаконного вторжения на Украину. Построенный в Великобритании марсоход, построенный компанией Airbus в Стивенейдже, остается новаторской технологией в освоении космоса.

FAQ:

Вопрос: Какова цель финансирования, предоставленного британской команде?

Ответ: Финансирование будет использовано для замены российских компонентов марсохода и создания инфракрасного спектрометра для ExoMars (ISEM), что повысит научный потенциал марсохода.

Вопрос: Как называется разрабатываемый инфракрасный спектрометр?

Ответ: Инфракрасный спектрометр называется Enfys, что на валлийском означает «радуга».

Вопрос: Какой вклад Enfys внесет в эту миссию?

Ответ: Enfys будет идентифицировать минералы с помощью инфракрасной технологии, что позволит марсоходу бурить образцы, которые можно будет проанализировать другими бортовыми приборами.

Вопрос: Каково значение этого финансирования для космического сектора Великобритании?

Ответ: Финансирование укрепит сотрудничество в космическом секторе и экономике Великобритании, а также будет способствовать развитию космических технологий мирового класса в стране.

Вопрос: Почему запуск марсохода был отложен?

Ответ: Запуск был отложен из-за прекращения сотрудничества с российским космическим агентством после незаконного вторжения на Украину.