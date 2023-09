Слухи о Nintendo Switch 2: демо-версия Breath of the Wild продемонстрировала улучшенную графику и время загрузки

Слухи о следующей консоли Nintendo, предварительно названной Switch 2, циркулируют недавно. По сообщениям Eurogamer и VGC, у некоторых разработчиков была возможность продемонстрировать консоль во время Gamescom 2023. В демоверсии была представлена ​​улучшенная версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild, хотя подробности улучшений на тот момент не были предоставлены.

Новые слухи появились из недавнего подкаста Nate the Hate. Ведущий заявил, что техническая демонстрация Gamescom продемонстрировала Breath of the Wild в разрешении 4K 60 кадров в секунду, причем заметным улучшением стало устранение времени загрузки. Важно пояснить, что эти слухи не означают, что игра для запуска Switch будет переиздана со следующим оборудованием. Скорее, его использовали для демонстрации технических достижений преемника.

Есть также утверждения, что в технической демонстрации использовалась DLSS 3.5, технология масштабирования искусственного интеллекта от Nvidia в реальном времени. Однако неясно, использовала ли демо-версия полный набор функций версии 3.5, например генерацию кадров. Включение DLSS было темой спекуляций по поводу преемника Switch в течение нескольких лет, и упоминание версии 3.5, безусловно, интригует.

Во время разговора в подкасте ведущий упомянул, что возможной датой является март 2024 года, хотя неясно, относится ли это к дате раскрытия или выпуска. Предыдущие слухи в начале этого года предполагали, что Switch 2024 выйдет в конце 2 года.

Важно отметить, что эти слухи на данный момент официально не подтверждены Nintendo. Информация основана на источниках и слухах. Кроме того, если эти характеристики точны, важно учитывать, что техническая демонстрация, представленная на Gamescom, не обязательно отражает функции финальной консоли.

Поскольку эти слухи продолжают циркулировать, интересно задуматься о возможностях улучшенной версии Breath of the Wild на Switch 2. Однако до тех пор, пока Nintendo не сделает официальных заявлений, к этим слухам следует относиться с долей скептицизма.

источники:

- Eurogamer

– ВГК

- Подкаст Nate the Hate