KAIST сотрудничает с Rocket Lab для запуска миссии по запуску спутника

KAIST, Корейский передовой институт науки и технологий, объявил о сотрудничестве с Rocket Lab USA для запуска спутника наблюдения Земли NeonSat-1. В рамках партнерства спутник KAIST будет служить основной полезной нагрузкой в ​​совместной миссии Electron со спутником НАСА Advanced Composite Solar Sail System (ACS3). Запуск запланирован на первую половину 2024 года со стартового комплекса 1 компании Rocket Lab в Новой Зеландии.

Спутник NeonSat-1 представляет собой оптический спутник высокого разрешения, который будет развернут в качестве демонстрации технологий для программы группировки микроспутников NEONSAT KAIST. Целью этой программы является создание будущей группировки наблюдения Земли для целей расширенного мониторинга и построения изображений. Успешный запуск NeonSat-1 сыграет решающую роль в проверке возможностей программы.

Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек выразил удовлетворение по поводу сотрудничества и возросшей активности по запускам в 2024 году. Он подчеркнул гибкость и эффективность миссий Rocket Lab Electron по предоставлению возможностей запуска в короткие сроки.

Джэ-Хунг Хан, генеральный директор Исследовательского центра спутниковых технологий (SaTReC) при KAIST, подчеркнул важность партнерства с Rocket Lab, заявив, что учреждение ожидает успешного запуска NeonSat-1, который знаменует начало их микроспутника. программа созвездия.

В дополнение к услугам по запуску, предоставляемым Rocket Lab, KAIST также будет использовать систему разделения спутников MLB Rocket Lab, что еще раз продемонстрирует стратегию вертикально интегрированных космических систем Rocket Lab.

Rocket Lab, мировой лидер в области пусковых услуг и космических систем, предлагает ракету-носитель Electron, известную своими частыми запусками, и доставила на орбиту более 171 спутника для коммерческих и государственных партнеров. Компания также разрабатывает Neutron, усовершенствованную многоразовую ракету-носитель, предназначенную для развертывания созвездий и межпланетных полетов.

Сотрудничество между KAIST и Rocket Lab представляет собой значительное развитие возможностей исследования космоса и наблюдения Земли, способствующее развитию технологий и научных исследований.