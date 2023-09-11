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Baffle Inc. фокусируется на безопасности данных, чтобы заполнить пробелы на рынке

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Baffle Inc. фокусируется на безопасности данных, чтобы заполнить пробелы на рынке

Baffle Inc. — компания, которая стремится устранить пробелы на рынке защиты данных, сосредоточив внимание на основном элементе безопасности: самих данных. В то время как традиционные подходы к обеспечению безопасности обеспечивают различные аспекты защиты данных, Baffle использует другой подход, защищая данные на уровне записей. Это означает, что даже в случае взлома данные остаются защищенными посредством шифрования или токенизации.

Исторически стратегии защиты данных были сосредоточены на защите хранящихся данных, особенно когда центры обработки данных были уязвимы. Однако с появлением защищенных облачных центров обработки данных ландшафт угроз изменился. Баффл осознал этот сдвиг и обнаружил брешь в границах защиты. Ни один поставщик баз данных не предложил решения для защиты используемых данных или данных в памяти.

Подход Baffle также позволяет преодолеть проблемы, связанные с традиционными методами шифрования, которые могут быть громоздкими и приводить к операционным трудностям. Компания легко интегрируется с сервисами миграции данных, такими как AWS Database Migration Service, чтобы обеспечить шифрование данных при передаче в облако. Этот процесс сквозного шифрования гарантирует защиту данных с момента их выхода из источника до момента их поступления в облако.

Кроме того, Baffle обеспечивает безопасный анализ данных в облаке, что очень важно для организаций, стремящихся максимально эффективно использовать возможности своих данных. Инструменты облачной аналитики становятся все более популярными, и Baffle осознает необходимость защиты данных во время миграции, позволяя при этом анализировать их в облаке. Решение Baffle предлагает три варианта преобразования: шифрование, токенизацию и маскирование, в зависимости от последующего варианта использования.

В целом, Baffle Inc. заполняет пробелы на рынке защиты данных, уделяя особое внимание защите самих данных. Их подход гарантирует, что данные остаются защищенными на протяжении всего жизненного цикла, в том числе во время миграции и анализа в облако. Благодаря своей инновационной методологии Baffle стремится обеспечить комплексную безопасность данных для организаций в быстро развивающейся среде кибербезопасности.

Источник: SiliconANGLE [URL не указан]

By Мамфо Брешиа

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