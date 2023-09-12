Apple объявляет о выпуске основных игр для iPhone

Недавнее мероприятие Apple, посвященное iPhone, продемонстрировало несколько интересных новостей для геймеров: технологический гигант объявил, что такие крупные игры, как ремейк Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage и The Division Resurgence, будут доступны на iPhone 15 Pro. позже в этом году и в начале 2024 года.

Благодаря развитию облачных игр теперь можно играть в компьютерные и консольные игры на мобильных устройствах. Однако, поскольку эти игры транслируются на телефон, плавность игрового процесса зависит от скорости интернета. Новые микросхемы Apple, такие как чипы серий M1 и M2, сделали игры на ее ноутбуках более возможными, и компания ранее демонстрировала их возможности на основных докладах. Однако разработчики игр не решаются принять заявления Apple об обслуживании геймеров на Mac. С другой стороны, iPhone имеет большую базу пользователей, которые активно играют в игры, что делает его привлекательной платформой для ААА-релизов.

Предстоящая доступность таких крупных игр, как Assassin's Creed Mirage, запуск которых на консолях и ПК состоится 5 октября, а также на iPhone в начале 2024 года, является важной вехой. Благодаря таким периферийным устройствам, как контроллер Kishi от Razer, который расширяет возможности игр на мобильных устройствах, игроки смогут с легкостью наслаждаться этими играми на своих телефонах. Игры Resident Evil и Death Stranding также планируется запустить на iPhone 15 Pro и Pro Max позднее в этом году.

В целом, заявление Apple знаменует собой важный шаг на пути к переносу игр с консолей и ПК на мобильные устройства. С ростом интереса к играм на смартфонах игроки могут рассчитывать на то, что смогут насладиться не только обычными предложениями мобильных игр, но и высококачественными ААА-релизами на своих iPhone.

источники:

– Эш Пэрриш, репортер с опытом работы в видеоиграх – Kotaku