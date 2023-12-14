Новые взгляды на развитие конечностей человека открывают потенциал для лечения заболеваний, связанных с мышцами

Ученые сделали революционные открытия в области формирования человеческих конечностей, проливая свет на сложные процессы, связанные с этим процессом. Вместо того, чтобы расти наружу, пальцы рук и ног формируются изнутри более крупной основной почки, при этом промежуточные клетки отступают, обнажая расположенные под ними пальцы. Примерно на семи неделях развития происходит «управляемая гибель клеток», в результате которой наконец обнажаются четко очерченные формы пальцев рук и ног. Эти результаты получены в результате новаторского исследования, в результате которого был создан пространственный атлас клеток всей развивающейся конечности человека, что дает беспрецедентное понимание процессов развития конечностей.

Исследователи использовали новаторские одноклеточные и пространственные технологии для создания атласа, который характеризует клеточный ландшафт и определяет точное расположение клеток на ранних стадиях формирования конечностей. Применяя специальные методы окрашивания, они смогли наблюдать, как различные популяции клеток выстраиваются в узоры, формирующие цифры. Эти результаты могут иметь потенциальное значение для лечения мышечных расстройств и травм, а также могут повлиять на диагностику и лечение врожденных синдромов конечностей.

Развитие конечностей — сложный процесс, требующий быстрой и точной координации клеток. Нарушения в этом процессе могут привести к изменениям в конечностях, которые являются одними из наиболее часто встречающихся синдромов рождения, поражающих примерно одного из 500 родившихся во всем мире.

Хотя предыдущие исследования широко изучали развитие конечностей на животных моделях, степень, в которой они отражают ситуацию с человеком, остается неясной. Однако достижения в области технологий теперь позволили изучить ранние стадии формирования конечностей человека. В этом исследовании исследователи проанализировали ткани от 5 до 9 недель развития, что позволило им отслеживать конкретные программы экспрессии генов, активированные в это время и в определенных областях. Они определили определенные гены, нарушение которых связано с определенными синдромами конечностей, такими как короткие пальцы рук или дополнительные пальцы рук/ног.

Эти результаты обеспечивают всестороннее понимание развития конечностей у человека и дают важную информацию, которая может повлиять на диагностику и лечение врожденных синдромов конечностей. Они также подчеркивают потенциал лечения мышечных расстройств или травм путем воздействия на определенные гены, участвующие в развитии конечностей. В целом, это исследование углубляет наше понимание человеческого развития и открывает новые возможности для дальнейших исследований и достижений в области здравоохранения.