Ученые воспроизводят квантовый мысленный эксперимент, используя видимые капли

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) успешно воссоздали знаменитый квантовый мысленный эксперимент, используя классические средства, проливая новый свет на загадочное поведение квантовых частиц. Эксперимент, известный как «испытатель квантовой бомбы», исследует концепцию квантовой запутанности и предполагает, что частицы могут обнаруживать объекты без физического взаимодействия с ними.

Традиционно этот эксперимент изучался математически, чтобы продемонстрировать парадоксальную природу квантовой механики. Однако исследователи из Массачусетского технологического института утверждают, что повторили результаты, используя более традиционные условия: ванну, наполненную силиконовым маслом. Отслеживая пути крошечных капель масла в ванне, команда смогла наблюдать поведение, подобное поведению квантовых частиц.

Результаты могут иметь важные последствия для нашего понимания квантовой теории. Эксперимент подтверждает теорию измерения без взаимодействия, которая предполагает, что квантовые частицы способны обнаруживать объекты на путях, по которым они никогда не проходили. Кроме того, исследование может предоставить доказательства в пользу теории пилот-волн, которая предполагает, что квантовое поведение частицы определяется ее собственной физической пилот-волной, а не статистической волной возможных состояний.

Несмотря на использование классических методов, исследователи получили статистически схожие результаты с предыдущими квантовыми экспериментами. Капли нефти продемонстрировали квантовоподобное поведение, взаимодействуя со структурой бомбы таким образом, что отталкивали их от нее. Это наблюдение предполагает, что классические системы могут демонстрировать поведение, которое ранее считалось уникальным для квантового мира.

Значимость этих результатов не ускользнула от внимания научного сообщества. Физик-теоретик Матье Лабусс, не принимавший участия в исследовании, прокомментировал удивительный характер результатов, заявив, что они помогают отличить то, что специфично для квантовых систем, а что нет.

Хотя эксперимент с использованием видимых капель не может заменить сложности настоящих квантовых частиц, он служит важным шагом на пути к дальнейшему разгадке тайн квантового мира. Преодолевая разрыв между квантовой и классической сферами, ученые приближаются к всестороннему пониманию квантовой теории и ее приложений.