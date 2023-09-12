Трафик Wi-Fi можно подслушать с помощью информации о формировании луча

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Сингапура и Китая, показало, что современные системы Wi-Fi передают информацию о формировании луча (BFI) в открытом виде, что делает ее уязвимой для подслушивания. BFI — это механизм обратной связи, который позволяет точке доступа (AP) оптимизировать сигнал между точкой доступа и пользовательскими устройствами.

Исследователи разработали атаку под названием WiKi-Eve, названную в честь теоретического злоумышленника Евы, которую можно выполнить с использованием любого стандартного сетевого интерфейса, который можно перевести в режим «мониторинга». Атака начинается с получения MAC-адреса жертвы, который затем позволяет злоумышленнику получить IP-адрес жертвы и запустить атаку WiKi-Eve.

В ходе атаки злоумышленник непрерывно записывает образцы BFI в кадрах Wi-Fi от жертвы в течение временного окна ввода пароля жертвы. Этот временной ряд образцов BFI затем можно сопоставить с паролем жертвы, используемым для доступа к службе. Например, когда жертва связывается с WeChat, ее пароль передается на раннем этапе взаимодействия.

Исследователи применили систему состязательного обучения к образцам открытого текста BFI, пытаясь извлечь секреты из зашифрованных сообщений. Результаты их испытаний показали, что WiKi-Eve достигла точности вывода 88.9 процента для отдельных нажатий клавиш и до 65.8 процента точности топ-10 для кражи паролей мобильных приложений, таких как WeChat.

Исследование провели ученые из китайского университета Хунань, Наньянского технологического университета в Сингапуре и университета Фудань в Китае.

источники: ArXiv