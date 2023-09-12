Xiaomi выпустит серию Redmi Note 13 Pro с 200-мегапиксельной камерой и новым чипсетом MediaTek

Китайский производитель смартфонов Xiaomi намерен расширить свой доступный суббренд Redmi выпуском новой серии Redmi Note 13 Pro. Недавно компания объявила на Weibo, что запуск новых смартфонов в Китае состоится позднее в этом месяце. В серию Redmi Note 13 Pro войдут две модели: Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+.

Одной из главных особенностей этих устройств является их основная камера с разрешением 200 МП, предоставляющая пользователям возможность фотографировать с высоким разрешением. Кроме того, модели Redmi Note 13 Pro будут оснащены новым чипсетом MediaTek, обеспечивающим повышенную производительность и эффективность.

Ожидается, что модель Redmi Note 13 Pro+ будет оснащена специальным сенсором камеры Samsung ISOCELL, который обещает улучшить качество фото. Этот датчик аналогичен тому, который используется в Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Согласно веб-сайту TENAA, оба смартфона будут оснащены 6.67-дюймовым OLED-дисплеем и поддерживать подключение 5G. Redmi Note 13 Pro+, скорее всего, будет предлагать до 18 ГБ ОЗУ, а Redmi Note 13 Pro — до 16 ГБ ОЗУ.

Xiaomi уже подтвердила, что линейка Redmi Note 13 Pro будет оснащена задней камерой на 200 МП. Более дорогой вариант Pro+ будет оснащен новым 4-нм чипсетом MediaTek Dimensity 7200-Ultra, который является модернизацией обычного Dimensity 7200, используемого в других смартфонах. Ожидается, что оба устройства будут оснащены селфи-камерой на 16 Мп.

Что касается емкости аккумулятора, по слухам, Redmi Note 13 Pro будет иметь батарею емкостью 4,880 мАч, а Redmi Note 13 Pro+ будет оснащен батареей емкостью немного большей емкости - 5,020 мАч.

Серия Redmi Note 13 Pro от Xiaomi призвана предоставить пользователям расширенные возможности камеры и высокую производительность по доступной цене. С предстоящим запуском в Китае потребители могут рассчитывать на впечатляющую линейку смартфонов суббренда Xiaomi Redmi.

источники:

– Статья: FoneArena

– Датчик камеры: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition

– Чипсет: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

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