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Распродажа Realme 5G: скидки и предложения на некоторые смартфоны

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Распродажа Realme 5G: скидки и предложения на некоторые смартфоны

Распродажа Realme 5G уже началась, предлагая клиентам в Индии возможность сэкономить на некоторых смартфонах Realme 5G. Даты распродажи — с 11 по 17 сентября, и покупатели смогут воспользоваться различными скидками и предложениями на такие смартфоны, как Realme Narzo 60x, Realme 11 5G и Realme 11 Pro 5G.

Во время распродажи покупатели могут сэкономить до рупий. 12,000 5 при покупке соответствующего телефона Realme XNUMXG. Скидки включают в себя мгновенное снижение цены, а также банковские предложения и сделки обмена.

Одним из выделенных предложений является мгновенная скидка в размере рупий. 1,000 на недавно выпущенном Realme Narzo 60x 5G. Этот смартфон, доступный в конфигурациях 4 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ ОЗУ и встроенной памяти, можно приобрести за рупий. 11,999 2. Кроме того, покупатели также могут получить вознаграждение в размере 279X монет на сумму до рупий. 6 и бесплатную XNUMX-месячную защиту экрана от повреждений.

Серия Realme 11, включая Realme 11 5G, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+, также доступна по сниженным ценам. На Realme 11 5G действует скидка в размере рупий. 1,500, а на Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ действует скидка в размере рупий. 2,000. Покупатели также могут воспользоваться бесплатной опцией EMI для всех вариантов этих смартфонов по цене от рупий. от 21,999 25,999 до рупий. XNUMX XNUMX.

Другие смартфоны, представленные в продаже, включают Realme 11x 5G, который предлагается с бесплатной опцией EMI, но без скидки. Он доступен в вариантах 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ ОЗУ и встроенной памяти по цене рупий. 14,999 15,999 и рупий. XNUMX XNUMX соответственно.

Realme Narzo 60 5G и Realme Narzo 60 Pro 5G также получают скидки в размере рупий. 1,300 и рупий. 2,000 соответственно. Кроме того, существует банковская скидка в размере рупий. 250 доступны для операций по дебетовым и кредитным картам ICICI, Kotak Mahindra и Axis Bank.

В целом распродажа Realme 5G дает покупателям возможность сэкономить на высококачественных смартфонах с расширенными возможностями 5G. Учитывая скидки, предложения и различные варианты финансирования, сейчас прекрасное время для перехода на телефон Realme 5G.

источники:
– [Источник 1]
– [Источник 2]

By Роберт Эндрю

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