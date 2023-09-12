Razorpay приобретает BillMe для улучшения взаимодействия с клиентами

Финтех-платформа Razorpay объявила о приобретении стартапа BillMe из Мумбаи, компании, занимающейся цифровым выставлением счетов и привлечением клиентов. Партнерство направлено на предоставление предприятиям гибридной модели для лучшего взаимодействия с конечными потребителями. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Управляющий директор и соучредитель Razorpay Шашанк Кумар заявил, что сотрудничество с BillMe позволит компании использовать свои торговые отношения и знания рынка, позволяя оффлайн-ритейл-брендам расти быстрее и получать беспрепятственный доступ к омниканальным платежным решениям.

Компания BillMe, основанная в 2018 году Кубером Притмани, Джаем Хемраджани и Рупамом Джайном, уже обслуживает более 4,000 предприятий и 15,000 XNUMX розничных точек продаж (POS). Притмани, соучредитель BillMe, выразил удовлетворение по поводу взаимного взаимодействия между двумя компаниями и их общего видения совместной трансформации взаимодействия с клиентами. Он считает, что это партнерство окажет значительное влияние и улучшит общее качество обслуживания конечных потребителей.

Это приобретение станет восьмым для Razorpay и первым с момента его недавнего расширения в сторону омниканальных платежей благодаря приобретению Ezetap, компании, занимающейся цифровыми платежами.

Сотрудничество между Razorpay и BillMe означает продолжающийся рост и консолидацию в финтех-индустрии. Объединив свои сильные стороны, они стремятся предоставить предприятиям улучшенные инструменты для привлечения потребителей и облегчения процесса оплаты.

Определения:

– Финтех: Финансовые технологии подразумевают использование технологий для предоставления финансовых услуг частным лицам и предприятиям.

– Выставление счетов: процесс создания и отправки счетов или счетов-фактур клиентам за оказанные продукты или услуги.

– Взаимодействие с клиентами: процесс взаимодействия и построения отношений с клиентами для повышения лояльности и поощрения повторных сделок.

источники:

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