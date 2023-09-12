Razorpay приобретает стартап по выставлению цифровых счетов BillMe, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами

Финтех-единорог Razorpay объявил о приобретении BillMe, стартапа по цифровому выставлению счетов и привлечению клиентов. Стартап из Мумбаи разработал платформу, целью которой является отказ от бумажных счетов и повышение добавленной стоимости для торговцев за счет цифрового выставления счетов. Это восьмое приобретение компании Razorpay, которая расширяет свой портфель с момента приобретения Ezetap в августе 2022 года.

Благодаря этому приобретению Razorpay стремится предоставить предприятиям гибридную модель, которая позволит им более эффективно взаимодействовать со своими клиентами. Поскольку бесконтактные и бесконтактные способы взаимодействия продолжают набирать популярность среди потребителей, Razorpay стремится использовать возможности BillMe, чтобы предоставить продавцам высоко персонализированный и интерактивный опыт выставления счетов. Цифровые счета, генерируемые Razorpay, будут предлагать такие функции, как обратная связь и варианты опросов, что позволит продавцам адаптировать свои стратегии взаимодействия с учетом предпочтений потребителей.

BillMe, основанная в 2018 году, уже обслуживает более 4,000 предприятий, включая такие крупные бренды, как McDonald's, Burger King, Decathlon и Cinepolis. Платформа позволяет предприятиям начать работу с цифровым выставлением счетов менее чем за 10 минут, оптимизируя процессы, которые обычно занимают гораздо больше времени. Кроме того, информационные панели самообслуживания, предоставляемые BillMe, позволяют продавцам анализировать поведение клиентов, устанавливать собственные правила кампаний и облегчать перекрестные продажи и рекламные акции.

Клиенты выиграют от упрощенного и быстрого процесса оформления заказа, обеспечиваемого цифровым выставлением счетов. Им больше не нужно беспокоиться о хранении или извлечении бумажных счетов для дальнейшего использования. Вместо этого цифровые счета будут легко доступны и могут использоваться торговцами в качестве многомерного инструмента, позволяющего лучше понимать, привлекать и ориентировать своих клиентов.

Razorpay видит большой потенциал на мировом рынке цифровых квитанций, который, по прогнозам, к 2.3 году достигнет 2027 миллиарда долларов. Включив предложения BillMe, Razorpay стремится помочь компаниям выделиться за счет повышения вовлеченности клиентов, удержания клиентов и укрепления их маркетинговых возможностей. Это приобретение соответствует видению Razorpay стать надежным универсальным поставщиком всех платежных решений, обслуживающим предприятия любого размера.

Основанная в 2014 году, Razorpay уже предоставила решения в области платежных технологий более чем 8 миллионам предприятий. Компания получила финансирование в размере 817 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global и MasterCard. С добавлением BillMe Razorpay продолжает расширять свое присутствие в индустрии финансовых технологий и укреплять свои позиции ведущего игрока в сфере платежей.

источники:

– Razorpay приобретает стартап по выставлению цифровых счетов BillMe: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html