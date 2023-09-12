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Впечатляющий отдых Star Fox Arwing в Старфилде

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Впечатляющий отдых Star Fox Arwing в Старфилде

В космической ролевой игре Starfield от Bethesda появился новый и весьма впечатляющий вариант космического корабля. Вдохновленный любимым сериалом Star Fox, пользователь социальной сети BuckyArt1701 разработал собственный корабль на основе культового Arwing. Официальный аккаунт Starfield в социальной сети даже опубликовал несколько скриншотов этого замечательного творения.

Starfield объединяет элементы классических ролевых игр Bethesda с захватывающими воздушными боями на космических кораблях. Возможность персонализировать свой корабль позволяет игрокам создавать уникальные и узнаваемые конструкции. С момента его выпуска фанаты уже создали корабли, вдохновленные «Звездным путем», «Звездными войнами», «Звездным крейсером Галактика» и «Пространством».

Хотя в сериале Star Fox уже довольно давно не было новых записей, эта игра Arwing в Starfield позволяет фанатам временно удовлетворить свою страсть к межгалактическим приключениям Фокса МакКлауда. Для тех, кто жаждет больше космических боев на Nintendo Switch, отличным вариантом станет возвращение к классической игре Star Fox через сервис Switch Online.

Starfield быстро стала самой успешной игрой Bethesda на сегодняшний день: за первую неделю к Constellation присоединилось более шести миллионов игроков. Для получения дополнительной информации об игре, включая обзоры и руководства, посетите наш родственный веб-сайт Pure Xbox.

Что вы думаете об этой замечательной игре Arwing в Starfield? Вы надеетесь на новую игру Star Fox в будущем? Поделитесь своим мнением ниже.

Источники:

- Чистый Xbox

– Аккаунт Xbox в Твиттере

By Роберт Эндрю

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