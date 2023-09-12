Прорыв в области топологических изоляционных материалов открывает потенциал для передовой электроники и квантовых вычислений

По мнению исследователей из Окриджской национальной лаборатории (ORNL), недавний прорыв в области топологических изоляционных материалов может иметь серьезные последствия для передовой электроники и квантовых вычислений.
Топологические изоляционные материалы представляют собой новую фазу материалов, которые обладают изолирующими свойствами внутри и проявляют проводящие свойства на своей поверхности. Эта уникальная характеристика делает их очень желательными для различных приложений, включая квантовые вычисления.
Используя только электрическое поле, ученые из ORNL успешно превратили обычный изолятор в магнитный топологический изолятор. Это революционное достижение позволяет электричеству свободно течь по поверхности и краям материала без какого-либо рассеяния энергии, открывая путь для разработки высокоскоростной маломощной электроники.
Исследование, проведенное Миной Юн из ORNL, обещает множество практических применений. Сюда входит электроника нового поколения, спинтроника и квантовые вычисления.
Вызвав переключение поляризации сегнетоэлектрической подложки с помощью электрического поля, исследователи смогли создать различные магнитные и топологические состояния внутри материала. Этот прорыв в управлении квантовыми состояниями может произвести революцию в области электроники и вычислений.
Результаты опубликованы в научном журнале 2D Materials под заголовком «Энергонезависимое электрическое управление магнитными и топологическими свойствами тонких пленок MnBi2Te4». Исследование финансировалось Фондом фундаментальных энергетических наук и Центром квантовых наук.
источники:
– «Энергонезависимое электрическое управление магнитными и топологическими свойствами тонких пленок MnBi2Te4», Вэй Луо, Мао-Хуа Ду, Фернандо А. Реборедо и Мина Юн, 2D Materials
– Окриджская национальная лаборатория (ORNL)