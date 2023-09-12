Apple продлила соглашение с Qualcomm об использовании модемных чипов 5G до 2026 года

Apple объявила, что продлит свое соглашение с Qualcomm об использовании ее модемно-радиочастотных систем Snapdragon 5G для выпуска своих смартфонов как минимум до 2026 года. Это означает, что Apple продолжит использовать компоненты Qualcomm в своих iPhone в течение следующих трех лет. Это решение является задержкой планов Apple по разработке собственных модемных чипов 5G, которые, как ожидается, будут представлены в 2024 году.

Мнения экспертов о причинах задержки Apple с разработкой собственных чипсетов разделились. Некоторые предполагают, что Apple оказывается сложнее, чем ожидалось, создать собственный кремний для сотовых модемов, в то время как другие предполагают, что проблемы с цепочкой поставок вызывают трудности. Алехандро Каденас, заместитель вице-президента IDC, отметил, что приоритетом Apple является разработка собственных чипсетов и прекращение соглашения с Qualcomm, но компании нужно больше времени, чтобы гарантировать качество своей альтернативы.

Хотя усилия Apple по разработке собственных чипсетов 5G могут занять больше времени, чем ожидалось, отраслевые аналитики полагают, что компания по-прежнему привержена этой задаче и выделяет на нее значительные ресурсы. Продление соглашения Apple с Qualcomm обеспечивает обеим компаниям уверенность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Есть предположение, что возобновленное соглашение Apple с Qualcomm может быть связано с усилиями компании по укреплению своих цепочек поставок, особенно из-за растущих проблем в Китае. Apple, возможно, стремится диверсифицировать источники своих компонентов и уменьшить зависимость от одного поставщика.

Независимо от причин задержки, это расширение рассматривается как победа Qualcomm, поскольку Apple продолжает полагаться на ее компоненты. Детали контракта не разглашаются, но считается, что он аналогичен соглашению, достигнутому между двумя компаниями в 2019 году после юридических споров. В этом соглашении Apple отозвала свои судебные иски против Qualcomm и согласилась использовать ее чипы в iPhone, что в конечном итоге привело к тому, что Apple приобрела у Intel бизнес по производству модемов для смартфонов.

Несмотря на задержку, ожидается, что Apple в конечном итоге выпустит собственные чипы для модемов 5G, но сроки остаются неопределенными.

источники:

– Регистр

– Южно-Китайская Морнинг Пост