Qualcomm подписывает новый контракт на поставку чипов 5G для Apple до 2026 года

Qualcomm достигла нового соглашения с Apple о поставке чипов 5G для iPhone как минимум до 2026 года. Будучи ведущим разработчиком модемных чипов, которые позволяют телефонам подключаться к мобильным сетям передачи данных, Qualcomm ранее подписала соглашение о поставках с Apple в 2019 году после резолюции давнего юридического спора между двумя компаниями.

Срок действия текущего соглашения о поставке чипов между Qualcomm и Apple истекает в этом году, а это означает, что предстоящие iPhone, которые Apple, как ожидается, объявит, будут последними, выпущенными в рамках этого соглашения. Однако новое соглашение гарантирует, что Qualcomm продолжит поставлять чипы для телефонов Apple каждый год до 2026 года.

К сожалению, конкретные условия и стоимость соглашения Qualcomm не раскрыла. Производитель чипов лишь упомянул, что условия «аналогичны» предыдущему соглашению о поставках. Кроме того, соглашение о патентном лицензировании, подписанное между Qualcomm и Apple в 2019 году, будет действовать до 2025 года с возможностью продления на два года.

Хотя Apple активно работает над разработкой собственной модемной технологии и приобрела модемное подразделение Intel за 1 миллиард долларов в 2019 году, остается неясным, насколько быстро Apple планирует перейти на использование собственных чипов. Qualcomm прогнозирует, что к 2026 году только пятая часть iPhone от Apple будет использовать ее чипы. Однако этот прогноз может оказаться консервативным, поскольку предыдущие прогнозы Qualcomm относительно ее бизнеса с Apple в 2021 году были превышены, поскольку все модели iPhone 14 были выпущены в прошлом году. включая модемы Qualcomm.

Новое соглашение между Qualcomm и Apple имеет решающее значение для стратегии цепочки поставок Apple, особенно в свете проблем, с которыми компания сталкивается в Китае. Укрепление цепочек поставок за пределами Китая стало приоритетом для Apple, и похоже, что компания откладывает или сворачивает планы по самостоятельному производству собственных чипов в различных областях.

Источники: Qualcomm, Харгривз Лэнсдаун.