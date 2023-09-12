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Qualcomm подписывает новый контракт на поставку чипов 5G для Apple до 2026 года

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Qualcomm подписывает новый контракт на поставку чипов 5G для Apple до 2026 года

Qualcomm достигла нового соглашения с Apple о поставке чипов 5G для iPhone как минимум до 2026 года. Будучи ведущим разработчиком модемных чипов, которые позволяют телефонам подключаться к мобильным сетям передачи данных, Qualcomm ранее подписала соглашение о поставках с Apple в 2019 году после резолюции давнего юридического спора между двумя компаниями.

Срок действия текущего соглашения о поставке чипов между Qualcomm и Apple истекает в этом году, а это означает, что предстоящие iPhone, которые Apple, как ожидается, объявит, будут последними, выпущенными в рамках этого соглашения. Однако новое соглашение гарантирует, что Qualcomm продолжит поставлять чипы для телефонов Apple каждый год до 2026 года.

К сожалению, конкретные условия и стоимость соглашения Qualcomm не раскрыла. Производитель чипов лишь упомянул, что условия «аналогичны» предыдущему соглашению о поставках. Кроме того, соглашение о патентном лицензировании, подписанное между Qualcomm и Apple в 2019 году, будет действовать до 2025 года с возможностью продления на два года.

Хотя Apple активно работает над разработкой собственной модемной технологии и приобрела модемное подразделение Intel за 1 миллиард долларов в 2019 году, остается неясным, насколько быстро Apple планирует перейти на использование собственных чипов. Qualcomm прогнозирует, что к 2026 году только пятая часть iPhone от Apple будет использовать ее чипы. Однако этот прогноз может оказаться консервативным, поскольку предыдущие прогнозы Qualcomm относительно ее бизнеса с Apple в 2021 году были превышены, поскольку все модели iPhone 14 были выпущены в прошлом году. включая модемы Qualcomm.

Новое соглашение между Qualcomm и Apple имеет решающее значение для стратегии цепочки поставок Apple, особенно в свете проблем, с которыми компания сталкивается в Китае. Укрепление цепочек поставок за пределами Китая стало приоритетом для Apple, и похоже, что компания откладывает или сворачивает планы по самостоятельному производству собственных чипов в различных областях.

Источники: Qualcomm, Харгривз Лэнсдаун.

By Роберт Эндрю

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