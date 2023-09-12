Qualcomm подписывает соглашение с Apple на поставку чипов 5G до 2026 года

Qualcomm объявила в понедельник, что подписала соглашение с Apple на поставку чипов 5G для iPhone как минимум до 2026 года. Эта сделка расширяет существующие отношения между двумя компаниями и указывает на то, что Apple в настоящее время не планирует разрабатывать собственную модемную технологию. Соглашение заключено в то время, когда Apple сталкивается с проблемами в Китае и стремится укрепить свои цепочки поставок в других областях.

По новому соглашению Qualcomm будет поставлять чипы для iPhone, которые будут выпускаться каждый год до 2026 года. Точная стоимость соглашения не разглашается, но говорят, что оно аналогично предыдущему соглашению о поставках между двумя компаниями. Акции Qualcomm выросли на 4 процента после этого объявления, а акции Apple выросли на 0.5 процента.

Эта сделка основана на соглашении о поставке чипов, которое Qualcomm и Apple подписали в 2019 году после разрешения давнего юридического спора между двумя компаниями. Срок действия этого соглашения о поставках истекает в этом году, в результате чего iPhone, анонс которых ожидается во вторник, станет последним, дебютировавшим в рамках этого соглашения.

Помимо соглашения о поставке чипов, Qualcomm также подтвердила, что ее соглашение о патентном лицензировании с Apple, подписанное в 2019 году, остается в силе. Срок действия этого соглашения истекает в 2025 году, но есть возможность продлить его еще на два года.

Apple работает над собственной модемной технологией и в 1 году приобрела модемное подразделение Intel за 2019 миллиард долларов. Однако компания пока не предоставила подробную информацию о том, когда планирует начать использовать собственные чипы.

Хотя Qualcomm прогнозирует, что к 2026 году только пятая часть iPhone от Apple будет использовать ее чипы, прошлые прогнозы компании были чрезмерно консервативными. Стоит отметить, что все модели iPhone 14, выпущенные в прошлом году, использовали модемы Qualcomm. Финансовый директор Qualcomm также ожидает, что «подавляющее большинство» iPhone 2023 года, которые будут выпущены на этой неделе, будут включать модемы Qualcomm.

В целом, это расширенное соглашение между Qualcomm и Apple укрепляет их партнерство и обеспечивает стабильные поставки чипов 5G для будущих iPhone от Apple. Это также говорит о том, что Apple не планирует развивать собственную модемную технологию в ближайшем будущем.

Источник: Оригинал статьи взят из агентства Reuters.