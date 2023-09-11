Qualcomm подписывает новый контракт на поставку чипов 5G для Apple до 2026 года

Qualcomm объявила о новом соглашении с Apple на поставку чипов 5G для iPhone до 2026 года. Qualcomm, ведущий разработчик модемных чипов, подключающих телефоны к мобильным сетям передачи данных, ранее подписала соглашение о поставках с Apple в 2019 году после разрешения судебной тяжбы. Хотя срок действия соглашения о поставке чипов в рамках предыдущей сделки истекает в этом году, последнее соглашение Qualcomm гарантирует продолжение партнерства с Apple.

Условия новой сделки «аналогичны» предыдущей, хотя конкретная стоимость не разглашается. Qualcomm также подтвердила, что ее патентно-лицензионное соглашение с Apple, срок действия которого истекает в 2025 году, остается в силе. Существует возможность продления лицензионного соглашения еще на два года.

Тем временем Apple работает над разработкой собственной модемной технологии и в 1 году приобрела модемное подразделение Intel за 2019 миллиард долларов. Однако Apple не раскрыла сроки интеграции собственных чипов в свои iPhone. Финансовые прогнозы Qualcomm предполагают, что к 2026 году только пятая часть iPhone от Apple будет использовать чипы Qualcomm.

В 2021 году прогнозы Qualcomm относительно сотрудничества с Apple оказались консервативными, поскольку все модели iPhone 14, выпущенные в том году, использовали модемы Qualcomm. Долгосрочные отношения между Qualcomm и Apple имеют решающее значение для обеих компаний, и последнее соглашение гарантирует, что Qualcomm останется ключевым поставщиком чипов 5G для Apple в ближайшие годы.

источники:

– https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/

– https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026