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Qualcomm подписывает новый контракт на поставку чипов 5G для Apple до 2026 года

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Qualcomm подписывает новый контракт на поставку чипов 5G для Apple до 2026 года

Qualcomm объявила о новом соглашении с Apple на поставку чипов 5G для iPhone до 2026 года. Qualcomm, ведущий разработчик модемных чипов, подключающих телефоны к мобильным сетям передачи данных, ранее подписала соглашение о поставках с Apple в 2019 году после разрешения судебной тяжбы. Хотя срок действия соглашения о поставке чипов в рамках предыдущей сделки истекает в этом году, последнее соглашение Qualcomm гарантирует продолжение партнерства с Apple.

Условия новой сделки «аналогичны» предыдущей, хотя конкретная стоимость не разглашается. Qualcomm также подтвердила, что ее патентно-лицензионное соглашение с Apple, срок действия которого истекает в 2025 году, остается в силе. Существует возможность продления лицензионного соглашения еще на два года.

Тем временем Apple работает над разработкой собственной модемной технологии и в 1 году приобрела модемное подразделение Intel за 2019 миллиард долларов. Однако Apple не раскрыла сроки интеграции собственных чипов в свои iPhone. Финансовые прогнозы Qualcomm предполагают, что к 2026 году только пятая часть iPhone от Apple будет использовать чипы Qualcomm.

В 2021 году прогнозы Qualcomm относительно сотрудничества с Apple оказались консервативными, поскольку все модели iPhone 14, выпущенные в том году, использовали модемы Qualcomm. Долгосрочные отношения между Qualcomm и Apple имеют решающее значение для обеих компаний, и последнее соглашение гарантирует, что Qualcomm останется ключевым поставщиком чипов 5G для Apple в ближайшие годы.

источники:
– https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/
– https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026

By Мамфо Брешиа

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