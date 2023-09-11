Объявление о том, что Qualcomm продолжит поставлять модемы 5G для смартфонов Apple до 2026 года, привлекло значительное внимание как инвесторов, так и аналитиков. Такое развитие событий отличается от прежних ожиданий, поскольку и аналитики Уолл-стрит, и представители Qualcomm ожидали, что Apple начнет производить и использовать собственный модем 5G, начиная с 2024 года.

Новость о расширенном партнерстве Qualcomm с Apple появилась накануне долгожданной презентации продукта Apple, запланированной на вторник. Ожидается, что эти будущие устройства Apple будут оснащены модемами Qualcomm, что еще больше укрепит отношения между двумя технологическими гигантами.

После этого объявления акции Qualcomm в понедельник продемонстрировали заметный рост на 3.9%, что отражает позитивные настроения среди инвесторов. Это указывает на вотум доверия способности Qualcomm сохранить свои позиции ведущего поставщика модемов 5G.

Продолжающееся партнерство между Qualcomm и Apple подтверждает статус Qualcomm как ключевого игрока на рынке модемов 5G. Этот стратегический альянс гарантирует, что Apple сможет выпускать высококачественные смартфоны, способные использовать весь потенциал технологии 5G. Учитывая постоянное развитие 5G и растущие требования к более быстрой и надежной связи, наличие надежного и эффективного поставщика модемов имеет решающее значение для долгосрочного успеха Apple.

Таким образом, заявление Qualcomm о том, что они сохранят роль поставщика модемов 5G для Apple до 2026 года, вызвало положительную реакцию со стороны инвесторов и аналитиков. Эта разработка позиционирует Qualcomm как ключевого игрока на рынке 5G и подчеркивает важность надежной связи для будущих смартфонов Apple.

Определения:

– Модем 5G: устройство или набор микросхем, которые позволяют устройствам подключаться к сетям 5G и получать доступ к высокоскоростным данным и низкой задержке, обеспечиваемым технологией 5G.

– Qualcomm: технологическая компания, специализирующаяся на разработке и поставке полупроводников и программного обеспечения для беспроводных телекоммуникаций.

Источник: Market Movers.