Qualcomm продлевает сделку на поставку Apple модемов 5G

Qualcomm объявила о продлении сделки по поставке модемов 5G для смартфонов Apple, указывая на то, что Apple по-прежнему сталкивается с проблемами в разработке этой технологии собственными силами. С 2018 года Apple работает над созданием собственных модемов, отвечающих за облегчение связи между ее устройствами и сотовыми сетями. Эти усилия являются частью более масштабной инициативы Apple по производству большего количества полупроводниковых компонентов внутри компании, а не полагаться на внешних поставщиков.

По условиям соглашения, Qualcomm предоставит Apple свои чипы для запуска смартфонов, запланированных на 2024, 2025 и 2026 годы. Хотя детали сделки не разглашаются, Qualcomm заявила, что они аналогичны первоначальному соглашению, достигнутому в 2019 году. Как ведущий производитель чипов в области технологий 5G, компания Qualcomm выразила уверенность в своем давнем лидерстве в отрасли.

Apple — крупнейший клиент Qualcomm, на долю которого приходится примерно 25% ее доходов. Ожидалось, что предстоящий iPhone 15, выпуск которого запланирован на вторник, станет одной из последних моделей, использующих модемы Qualcomm. Apple и Qualcomm ранее были втянуты в громкие споры об интеллектуальной собственности и контрактах по всему миру, прежде чем в 2019 году достигли соглашения, которое включало «многолетнее соглашение о поставке чипсетов».

Однако вскоре после этого Apple продвинула свои планы по развитию модемов, купив бизнес Intel по производству чипов для смартфонов за 1 миллиард долларов. Новое соглашение с Qualcomm дает Apple возможность постепенно интегрировать собственные чипы в свои смартфоны в течение следующих трех лет, при условии, что они готовы к развертыванию.

Примечательно, что акции Qualcomm выросли на 8% на предрыночных торгах после этого объявления, а в конечном итоге стабилизировались на 3% на торгах поздно вечером. В мае 2021 года Apple также заключила многомиллиардное многолетнее соглашение с Broadcom на поставку различных других компонентов 5G.

Определения:

– Модем: устройство, обеспечивающее связь между компьютером или смартфоном и Интернетом через сетевое соединение.

– Полупроводник: материал, обычно кремний, который обладает свойствами электропроводности между проводником и изолятором. Используется для производства различных электронных компонентов.

– 5G: пятое поколение беспроводной технологии, обеспечивающее более высокие скорости и улучшенные возможности подключения по сравнению с предыдущими поколениями.

– Производитель микросхем: компания, которая разрабатывает и производит интегральные схемы (чипы), используемые в электронных устройствах.

источники:

– Исходная статья: URL-адрес не указан.

– Qualcomm – Официальный сайт: URL-адрес не указан

– Apple – Официальный сайт: URL-адрес не указан

– Intel – Официальный сайт: URL-адрес не указан

– Broadcom – Официальный сайт: URL-адрес не указан.