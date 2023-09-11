Apple и Qualcomm продлили сделку по модемам 5G еще на три года

Apple и Qualcomm объявили о новом соглашении, согласно которому Apple продолжит использовать модемы Qualcomm 5G как минимум в течение следующих трех лет. Сделка распространяется на выпуск iPhone в 2024, 2025 и 2026 годах, продлевая срок действия предыдущего соглашения, срок действия которого истекает позднее в этом году. Эта новость появилась на фоне предыдущих предположений о том, что Apple перейдет на собственное модемное решение 5G к 2025 году.

Будучи крупнейшим клиентом Qualcomm, Apple обеспечивает почти четверть доходов производителя чипов. Хотя Apple активно участвовала в разработке собственного модема 5G, компания столкнулась с юридическими препятствиями из-за патентов, принадлежащих Qualcomm, срок действия которых истекает в 2029 и 2030 годах. Цель Apple — разработать собственный модем 5G, который можно было бы интегрировать в сеть. в свою систему на кристалле (SoC) серии A, предоставляя однокристальное решение со значительным улучшением срока службы батареи и производительности.

Продлевая соглашение с Qualcomm, Apple обеспечивает надежный источник модемов 5G для своих будущих моделей iPhone. Хотя усилия Apple по разработке собственного модема продолжаются, компания признает важность технологий и опыта Qualcomm в области подключения 5G. Это сотрудничество позволяет Apple сохранять конкурентное преимущество на рынке смартфонов за счет использования ведущей в отрасли технологии модемов 5G от Qualcomm.

Поскольку спрос на подключение 5G продолжает расти, решение Apple о расширении партнерства с Qualcomm демонстрирует ее стремление предоставлять своим клиентам новейшие и самые передовые мобильные технологии. Тесно сотрудничая с Qualcomm, Apple сможет использовать их опыт и обеспечить плавную интеграцию возможностей 5G в свои будущие модели iPhone.

Это сотрудничество между Apple и Qualcomm укрепляет их постоянное партнерство и подтверждает признание в отрасли лидерства Qualcomm в технологии модемов 5G. Это также демонстрирует приверженность Apple к инновациям и обеспечению наилучшего пользовательского опыта для своих клиентов.

Определения:

– Модем 5G: модем – это устройство, обеспечивающее связь между вычислительным устройством и сетью. Модем 5G специально обеспечивает подключение к сотовым сетям последнего поколения, обеспечивая более высокую скорость загрузки и выгрузки, уменьшенную задержку и повышенную общую производительность сети.

источники:

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– Qualcomm: www.qualcomm.com

– Apple: www.apple.com.