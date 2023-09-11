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Меняющаяся ситуация в сфере электронных закупок государственного сектора

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Меняющаяся ситуация в сфере электронных закупок государственного сектора

Недавнее исследование, проведенное Euna Solutions, проливает свет на развивающееся состояние электронных закупок в государственном секторе. Подобно тенденциям, наблюдаемым в электронной коммерции типа «бизнес для бизнеса» (B2B), менеджеры по закупкам и группы по закупкам в государственных, академических и благотворительных организациях все чаще обращаются к цифровым технологиям для оптимизации своих процессов закупок.

Одним из ключевых выводов исследования является то, что 44% покупателей в государственном секторе теперь используют программное обеспечение для электронных закупок вместе со своей системой планирования ресурсов предприятия (ERP). Кроме того, 65% респондентов сообщили об использовании комбинации устаревших и новых цифровых технологий. Этот гибридный подход позволяет системе ERP выполнять основные функции, в то время как решение электронных закупок управляет более сложными задачами, такими как управление закупками и поставщиками.

Опрос также подчеркнул важность соблюдения требований, эффективности и взаимодействия с поставщиками для специалистов по государственным закупкам. Однако только 44% менеджеров по закупкам выразили уверенность в способности своих организаций справиться с текущей рабочей нагрузкой, а 25% признались, что чувствуют себя менее уверенно.

Будущая рабочая сила представляет собой еще одну проблему для государственных учреждений, поскольку почти 30% федеральных служащих будут иметь право на пенсию к 2025 году, а 27% рабочей силы будет состоять из представителей поколения Z. Эти молодые работники имеют сильную тягу к технологиям и ожидают цифровых технологий. инструменты, которые станут частью их работы. Они отдают приоритет оптимизации процессов и автоматизации, чтобы высвободить время для более стратегических инициатив.

Хотя прогресс и есть, исследование показывает, что 20% менеджеров по закупкам в государственном секторе по-прежнему полагаются на бумажную обработку и устаревшие устаревшие системы. Только 14% сообщили, что используют новейшие цифровые инструменты и технологии для своих процессов закупок.

Пандемия COVID-19 ускорила цифровую трансформацию закупок в государственном секторе, вынудив многие организации применять цифровые решения по необходимости. Однако переход не всегда был гладким.

В заключение, исследование, проведенное Euna Solutions, подчеркивает меняющуюся ситуацию в сфере электронных закупок государственного сектора. В нем подчеркивается растущее внедрение цифровых технологий, проблемы, с которыми сталкиваются при наборе молодых специалистов по закупкам, а также важность оптимизации процессов и автоматизации операций по закупкам.

Источники: опрос Euna Solutions, Джон Александер, старший вице-президент Euna Solutions по продукту.

By Габриэль Бота

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