Шесть дополнительных игр для PlayStation Plus анонсированы в сентябре

Утечка списка показала шесть игр PlayStation Plus Extra, которые будут доступны в сентябре. Играми поделился надежный источник Billbil-kun на сайте Dealabs. В линейку входят NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 и Unpacking.

Репликан NieR Вер. 1.22474487139 — это обновлённый приквел к NieR:Automata. Он получил положительные отзывы: IGN поставил ему 8/10 и похвалил улучшенную графику и боевую систему. Сюжет игры считается ее выдающейся особенностью.

Unpacking, выпущенная в 2021 году, — это популярная инди-игра, в которой основное внимание уделяется расстановке предметов в различных локациях. IGN присвоил игре 8 баллов из 10, подчеркнув ее простой, но увлекательный игровой процесс-головоломку и способность рассказать трогательную историю о личных вещах.

Планируется, что эти игры будут доступны подписчикам PS Plus Extra и Premium начиная с 19 сентября. Этот выпуск знаменует собой первую партию игр после недавнего повышения цен Sony на все 12-месячные подписки PS Plus по всему миру.

На данный момент нет официального подтверждения от Sony относительно утекшего списка игр или его доступности. Поклонники с нетерпением ждут официального объявления, чтобы подтвердить состав. Следите за обновлениями.

Источник: IGN (Рецензент: Уэсли Инь-Пул)