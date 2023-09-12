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Национальная коллекция аэрофотоснимков сотрудничает с Monmouth Scientific для сохранения ценных записей

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Национальная коллекция аэрофотоснимков сотрудничает с Monmouth Scientific для сохранения ценных записей

Национальная коллекция аэрофотоснимков (NCAP) — это известное хранилище исторических аэрофотоснимков, включающее миллионы изображений, запечатлевших важные глобальные события и места. Основная цель NCAP — собрать и защитить эти ценные записи как в цифровом, так и в физическом формате, гарантируя их сохранность для будущих поколений.

Чтобы решить проблемы, связанные с обращением и сохранением, Алан Поттс, менеджер по цифровым изображениям, обратился к компании Monmouth Scientific за решением по созданию чистой среды для безопасного управления коллекциями командой NCAP. После переезда в новое здание в Эдинбурге команда NCAP получила необходимое пространство для решения этих задач.

Monmouth Scientific определила вытяжной шкаф с рециркуляцией как оптимальное решение, отвечающее требованиям команды. Это рабочее пространство предоставляет техническим специалистам безопасную и эффективную среду для выполнения таких задач, как удаление плесени с фотоотпечатков и подготовка пленки. Шкафы эффективно направляют поток воздуха, улавливая пары и удерживая их в контролируемой рабочей зоне. Чистый воздух затем выбрасывается обратно в лабораторию посредством использования фильтров с активированным углем.

Использование этих вытяжных шкафов с рециркуляцией не только обеспечивает более здоровое рабочее пространство для сотрудников, но также обеспечивает экономию средств и способствует созданию более экологичной и устойчивой лабораторной среды. Благодаря внедрению этой новой технологии и усовершенствованию рабочего процесса NCAP теперь может определять приоритетность важнейших вопросов сохранения.

Алан Поттс, менеджер по цифровой визуализации, выразил удовлетворение работой с Monmouth Scientific, заявив, что их рекомендации и опыт были неоценимы при выявлении рисков и выборе подходящего оборудования для работы. Партнерство привело к разработке индивидуальных решений, соответствующих уникальному применению NCAP, что позволяет им сохранять эту уникальную запись мировых событий, как видно сверху.

Monmouth Scientific — лидер в области решений для очистки воздуха, специализирующийся на экологически безопасных технологиях рециркуляции. Их решения, в том числе вытяжные шкафы, системы ламинарного потока, боксы биологической безопасности, блоки удержания порошка и чистые помещения класса ISO, отдают приоритет безопасности персонала и минимизируют потребление энергии. Они обслуживают самые разные отрасли, такие как лаборатории, исследовательские институты, фармацевтические компании, производители электроники и аэрокосмические компании.

В целом, это партнерство между Национальной коллекцией аэрофотосъемки и Monmouth Scientific демонстрирует важность инновационных технологий и практик в обеспечении сохранности и доступности ценных записей для будущих поколений.

источники:
– Национальная коллекция аэрофотосъемки (NCAP)
– Монмут Сайентифик Лимитед

By Мамфо Брешиа

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