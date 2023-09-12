Apple представляет улучшенный портретный и ночной режимы в iPhone 15

Краткое описание: Apple представила новейшие обновления функций своего приложения камеры на iPhone 15. Улучшенный портретный режим теперь включает в себя технологию машинного обучения для автоматического обнаружения людей и домашних животных, предоставляя пользователям потрясающие портретные фотографии. Кроме того, Apple внесла улучшения в ночной режим, чтобы улучшить возможности фотосъемки при слабом освещении. iPhone 15 также может похвастаться улучшенными характеристиками камеры: объективом с диафрагмой f/1.6, 2-кратным телеобъективом и 24-мегапиксельной камерой.

Apple вывела знаменитый портретный режим на новый уровень в iPhone 15 благодаря интеграции технологии машинного обучения. Эта новая функция использует усовершенствованные алгоритмы для анализа композиции фотографии и автоматического переключения в портретный режим при обнаружении человека или домашнего животного. Это нововведение призвано предоставить пользователям профессионально выглядящие портреты без необходимости ручной настройки.

Более того, после съемки фотографии в портретном режиме пользователи теперь имеют возможность переключать фокус между разными людьми или домашними животными, гарантируя, что нужный объект будет идеально выделен. Хотя возможность отключить портретный режим и вернуться к исходной фотографии была доступна с момента ее появления, это новое обновление добавляет этой функции большую универсальность и творческий контроль.

Apple также внесла улучшения в ночной режим, позволяющий пользователям делать потрясающие фотографии даже в сложных условиях низкой освещенности. Хотя конкретные подробности об улучшениях не разглашаются, стремление Apple постоянно совершенствовать эту функцию позволяет предположить, что пользователи могут ожидать лучшего качества изображения и снижения шума в условиях слабого освещения.

Что касается характеристик камеры, iPhone 15 может похвастаться объективом с диафрагмой f/1.6, который позволяет большему количеству света проникать в матрицу камеры, в результате чего изображения становятся более четкими и яркими. Кроме того, опция 2-кратного телеобъектива предоставляет пользователям расширенные возможности масштабирования, позволяя им снимать объекты на расстоянии без ущерба для качества изображения. Благодаря 24-мегапиксельной камере пользователи могут рассчитывать на фотографии с более высоким разрешением, большей детализацией и четкостью.

В целом, обновления Apple портретного режима и ночного режима в сочетании с улучшенными характеристиками камеры iPhone 15 демонстрируют стремление компании предоставить своим пользователям исключительные возможности фотосъемки. Эти достижения гарантируют, что пользователи смогут делать потрясающие портреты и высококачественные фотографии при любом освещении.

источники:

– Apple (URL-адрес не указан)

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