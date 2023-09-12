Выпущено дополнение Pokémon Scarlet and Violet: The Hidden Treasure of Area Zero

Долгожданное DLC Pokémon Scarlet and Violet наконец-то вышло, а первая часть под названием «The Teal Mask» выйдет на этой неделе. Теперь тренеры могут отправиться в новое приключение в стране Китаками, встречая новых покемонов, исследуя новые места и переживая новые истории.

Одним из интересных дополнений в этом DLC является появление Героев Китаками, группы могущественных тренеров, которые играют решающую роль в истории. У тренеров будет возможность взаимодействовать с ними, узнавать об их путешествиях и, возможно, даже вызывать их на сражения.

Деревня Китаками также занимает центральное место в этом DLC, позволяя тренерам погрузиться в ее богатую культуру и раскрыть ее секреты. Это яркое и оживленное место, предлагающее уникальную атмосферу по сравнению с другими регионами игры.

Кроме того, тренеры встретят знакомых покемонов, которые мигрировали из других регионов и сделали Китаками своим новым домом. Одним из таких покемонов является Полтеагист, недавно обнаруженный вид, эксклюзивный для этого DLC. Его дизайн и возможности делают его интересным дополнением к команде любого тренера.

Если вы подумываете о покупке DLC, стоит отметить, что «Скрытое сокровище Зоны Ноль» состоит из двух частей — «Бирюзовая маска» и «Диск индиго». Кроме того, он включает в себя набор униформы, представляющий все времена года, что позволяет тренерам настраивать внешний вид своего игрового персонажа.

При покупке обязательно выберите версию DLC, совместимую с вашей копией игры.

В заключение отметим, что выпуск DLC Pokémon Scarlet and Violet знаменует собой новую захватывающую главу в игре. Благодаря новым покемонам, захватывающим историям и захватывающим локациям, это незаменимая вещь для любого тренера покемонов, жаждущего новых приключений.

источники:

– Покемон (@Pokemon) в Твиттере