Спекуляции начинаются, поскольку фанаты ждут сентября Nintendo Direct

Поклонники Nintendo с нетерпением ждут объявления о сентябрьской презентации Nintendo Direct — традиции, которой компания придерживалась в предыдущие годы. Хотя Nintendo официально не объявила об этом мероприятии, последние несколько лет демонстрируют последовательную тенденцию сентябрьской презентации Direct. В связи с утечками и слухами о том, что демо-версии предполагаемого Switch 2 будут показаны разработчикам на Gamescom 2023, спекуляции становятся все сильнее.

Середина месяца, предшествующая Tokyo Game Show, которая начинается 21 сентября, исторически была лучшим временем для Nintendo для проведения презентаций. Учитывая плотный график выпусков игр на оставшуюся часть 2023 года, включая такие игры, как Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC и Detective Pikachu Returns, некоторые фанаты могут задаться вопросом, не настало ли сейчас подходящее время для Nintendo, чтобы раскрыть еще больше игр.

Однако, если посмотреть на предыдущие годы, Nintendo Directs в сентябре часто включала анонсы предстоящих игр. Мельница слухов уже полна потенциальных игр, которые могут быть представлены на мероприятии, и всегда есть вероятность, что сторонние разработчики продемонстрируют свои игры, не принадлежащие Nintendo, для Switch.

Хотя 2023 год уже полон захватывающих релизов, фанаты также с нетерпением ждут 2024 года, когда может быть представлена ​​новая игра принцессы Пич и, по слухам, ремастер Luigi's Mansion: Dark Moon. Также с нетерпением ждут выхода Splatoon 3 Side Order DLC.

Состоится ли сентябрьская Nintendo Direct в этом году, пока неизвестно, но фанаты сохраняют надежду. Опрос, проведенный среди фанатов, показывает, что большинство верят, что Direct будет, а 66% ожидают, что витрина будет заполнена играми от сторонних разработчиков. 18% считают, что после недавнего Wonder Direct это может быть слишком рано, а 7% полагают, что Nintendo сломает эту тенденцию в этом году.

В целом, поклонники Nintendo с нетерпением ждут любого объявления о сентябрьском Direct, с нетерпением ожидая, какие игры и сюрпризы их ждут.

источники:

Nintendo Life – «Получим ли мы сентябрьскую версию Nintendo Direct в этом году?»

Nintendo Life – «Сообщается, что Nintendo демонстрирует разработчикам демоверсии Switch 2 на Gamescom 2023»