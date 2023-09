Время выхода дополнения The Teal Mask для Pokemon Scarlet and Violet

Тренеры по всему миру с нетерпением ждут выхода первого DLC Pokemon Scarlet and Violet — The Teal Mask. Игра выйдет в среду, 13 сентября. Игрокам интересно узнать, когда именно выйдет игра в их регионе.

По подтвержденной информации, дополнение The Teal Mask DLC выйдет в следующие сроки:

– 6:12 по тихоокеанскому времени (XNUMX сентября)

– 8:12 по центральному времени (XNUMX сентября)

– 9:12 по восточному времени (XNUMX сентября)

– 2 часа ночи по британскому времени (13 сентября)

– 3 часа ночи по центральноевропейскому времени (13 сентября)

– 5:30 утра по индийскому времени (13 сентября)

– 9 утра по японскому времени (13 сентября)

Это время может быть изменено, но ожидается, что игра запустится примерно в указанное время. Игрокам следует следить за любыми объявлениями об изменении времени выпуска.

Бирюзовая маска является частью дополнения The Hidden Treasure of Area Zero для Pokemon Scarlet и Violet. DLC отправляет игроков в школьную поездку в Китаками, оживленную деревню, полную праздничных мероприятий и уличных торговцев. Компания Pokemon уже анонсировала новых карманных монстров, легенд и персонажей, которые будут представлены в The Teal Mask.

Утечки также раскрыли дополнительную информацию о новых способностях, записях Pokedex и карманных монстрах, таких как Кровавая Луна Урсалуна. Выпуск второй части дополнения The Hidden Area of ​​Treasure Zero под названием The Indigo Disk запланирован на четвертый квартал/зиму 4 года.

Игрокам, которые хотят испытать DLC The Teal Mask, необходимо иметь Pokemon Scarlet или Pokemon Violet. Владельцам обеих игр необходимо будет приобрести отдельные копии The Teal Mask.

Несмотря на первоначальные технические проблемы, которые повлияли на погружение и опыт игроков, Pokemon Scarlet and Violet имела чрезвычайно успешный запуск, став крупнейшим релизом Nintendo за все время: за первые три дня было продано 10 миллионов копий.

источники:

– [Источник 1]

– [Источник 2]