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Обновление Pixel Watch от сентября 2023 года содержит незначительные улучшения

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Обновление Pixel Watch от сентября 2023 года содержит незначительные улучшения

Последнее обновление для Pixel Watch, выпущенное в сентябре 2023 года, ориентировано в первую очередь на безопасность и исправления ошибок. Это обновление с номером сборки RWDC.230905.003 включает самое последнее исправление безопасности для улучшенной защиты устройства.

Хотя задержка с выпуском этого обновления затронула некоторые телефоны, на Wear OS она не отразилась. Google предоставил журнал изменений, в котором упоминается только исправление безопасности, указывая на то, что это обновление не привносит каких-либо существенных новых функций или улучшений в Pixel Watch.

Развертывание OTA-обновления для большинства устройств планируется начать 11 сентября. Однако пользователям в Канаде придется подождать до 18 сентября, чтобы получить обновление. Эта задержка между датами выпуска является неожиданной и может быть связана с региональными особенностями или конкретными техническими требованиями.

На данный момент стандартный метод ручного запуска обновления на Pixel Watch не работает. Опция проверки обновлений в меню настроек отображает только сообщение «Ваши часы обновлены». Однако существует обходной путь, позволяющий начать процесс загрузки. Нажимая экран «Ваши часы обновлены» несколько раз подряд, пользователи могут предложить начать загрузку обновления. Кроме того, отключение Bluetooth и использование исключительно Wi-Fi может еще больше ускорить процесс загрузки.

Хотя это обновление может не содержать каких-либо новаторских функций, крайне важно поддерживать устройства в актуальном состоянии с последними обновлениями безопасности. Пользователям рекомендуется установить обновление за сентябрь 2023 г., как только оно станет доступным, чтобы гарантировать защиту Pixel Watch от потенциальных уязвимостей.

источники:
- Журнал изменений Google
– Ссылка FTC: [исходный URL]

By Вики Ставропулу

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