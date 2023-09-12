Jupiter анонсирует Picross S+ для Nintendo Switch, возрождая игры Picross, доступные только в цифровом формате

У энтузиастов Picross есть повод для радости: разработчик игр Jupiter недавно объявил о предстоящем выпуске Picross S+ для Nintendo Switch. Эта захватывающая новость означает, что девять игр Picross, которые ранее были доступны только в цифровом формате, будут возрождены и снова станут доступными, к большой радости фанатов.

По имеющимся данным, Picross S+ будет включать в себя оригинальные головоломки Picross e, а также представит последующие игры Picross e в виде платных пакетов головоломок. Кроме того, в комплект войдет Picross e9, ранее эксклюзивная для Японии игра, которая наконец-то дебютирует на Западе.

Хотя запуск игры запланирован на 2024 год, на Nintendo Switch уже доступно несколько игр Picross для тех, кто не может дождаться. Одним из примеров является Picross S Genesis & Master System Edition, который предлагает фанатам пиктограммы любимых персонажей Sega.

Хотя стоимость каждого пакета контента и самого Picross S+ оценивается в 4.99 доллара, общая цена всех девяти игр оценивается примерно в 45 долларов. Несмотря на кажущуюся высокую цену, заядлые игроки в Picross могут подтвердить бесчисленные часы успокаивающего и захватывающего решения головоломок, которые дают эти игры.

Стоит отметить, что хотя Picross S+ является фантастическим дополнением к библиотеке Nintendo Switch, тактильные ощущения от обработки блоков в Mario's Super Picross, доступном по подписке Nintendo Switch Online, остаются непревзойденными.

В целом, анонс Picross S+ и возрождение игр Picross, доступных только в цифровом формате, являются долгожданным событием для поклонников жанра головоломок. Возможно, этот выпуск также побудит Jupiter вывести на западный рынок больше эксклюзивных для Японии игр Picross, удовлетворив желания нетерпеливых игроков, которые жаждали испытать эти игры.

источники:

– Эш Пэрриш. (URL-адрес не указан)