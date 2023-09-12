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Многообещающий потенциал очков Apple: более пристальный взгляд на недавние патенты

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Многообещающий потенциал очков Apple: более пристальный взгляд на недавние патенты

На фоне ажиотажа вокруг долгожданной VR-гарнитуры Vision Pro разговоры об Apple Glasses, похоже, отошли на второй план. В мае возникли сомнения относительно фактического выпуска этих очков дополненной реальности (AR), учитывая существование Vision Pro. Однако есть определенные причины, по которым очки Apple по-прежнему могут иметь место на рынке.

Комфорт и практичность играют решающую роль в пользовательском опыте. Не в каждой ситуации требуется мощная мощь Vision Pro, и постоянное ношение гарнитуры может утомить. Зачастую предпочтение отдается легким устройствам, которые предлагают удобство и быструю функциональность. Apple, похоже, это понимает, о чем свидетельствует недавняя заявка на патент, в которой описываются различные интересные функции AR-устройства.

Одной из особенностей, отмеченных в патенте, является цифровая заводная головка, обеспечивающая удобную навигацию. Он позволяет пользователям легко прокручивать уведомления, изображения и даже воспроизводить музыку. По сути, эта функция напоминает проекционный дисплей (HUD), напоминающий возможности умных часов, но появляющийся прямо перед глазами пользователя.

Однако, если Apple намерена сделать очки жизнеспособными, необходимо реализовать возможности многозадачности. Недавние сообщения показывают, что Apple работает над двумя новыми моделями Vision Pro, одна из которых предназначена для потребительского рынка. Возникают предположения, будет ли эта ориентированная на потребителя модель очками Apple, или, возможно, очки были заменены этой новой итерацией.

Поскольку сегодня запланировано мероприятие Apple Wonderlust, есть надежда на получение обновлений по любому из этих аппаратных проектов. Тем не менее, важно отметить, что не все патенты воплощаются в жизнь в виде реализованных продуктов или функций. Только время по-настоящему раскроет планы Apple в области AR-гарнитур.

Источники: патентная заявка Apple.

By Мамфо Брешиа

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