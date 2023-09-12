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Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

IBM расширяет сотрудничество с продуктами Parle для стимулирования цифровой трансформации

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
IBM расширяет сотрудничество с продуктами Parle для стимулирования цифровой трансформации

IBM объявила о расширении партнерства с Parle Products, ведущим брендом печенья в Индии, чтобы ускорить процесс цифровой трансформации компании. Используя облачные технологии и технологии искусственного интеллекта (ИИ), Parle смогла повысить операционную эффективность и оптимизировать общую ИТ-инфраструктуру.

До начала сотрудничества с IBM в 2014 году компания Parle сталкивалась с проблемами в своей сложной сети поставок и распространения из-за недифференцированных стратегий по продуктам и каналам. Это привело к ограничениям уровня обслуживания и увеличению затрат. Однако при поддержке IBM Consulting компания Parle успешно сократила затраты на подбор поставщиков, повысила точность прогнозов продаж и снизила стоимость обслуживания.

Санджай Джоши, директор по информационным технологиям компании Parle Products, выразил оптимизм по поводу партнерства, заявив: «С IBM Consulting мы готовы открыть новые пути роста и оставаться в авангарде развития отрасли». Сотрудничество с IBM помогло Parle оптимизировать множество функций, включая трансформацию закупок, эволюцию цепочки поставок и трансформацию управления персоналом.

Камаль Сингхани, управляющий партнер IBM Consulting в Индии и Южной Азии, подчеркнул важность использования облачных технологий и технологий искусственного интеллекта в современной конкурентной бизнес-среде. Он подчеркнул, что эти преобразующие технологии необходимы для удовлетворения потребностей клиентов и улучшения общих бизнес-операций.

Используя облачные возможности IBM и возможности искусственного интеллекта, компания Parle Products смогла ускорить цифровую трансформацию и добиться операционного превосходства. Благодаря этому партнерству Parle стремится еще больше расширить свое присутствие на рынке и создать новые возможности для роста.

источники:
- IBM
– Продукты Парле

Определения:
– Облако. Облачные вычисления относятся к предоставлению вычислительных услуг, включая хранилище, серверы, базы данных, программное обеспечение и аналитику через Интернет.
– Искусственный интеллект (ИИ): ИИ – это отрасль информатики, целью которой является разработка машин, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, такие как распознавание речи, принятие решений и решение проблем.

Примечание. Эта статья была написана на основе информации из исходной статьи и дополнительной информации, предоставленной помощником. Прямые URL-адреса не включались, а все цитаты из оригинальной статьи были перефразированы.

By Роберт Эндрю

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