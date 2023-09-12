Panasonic представляет Lumix G9 II: меняет правила игры для камер Micro Four Thirds

Panasonic недавно объявила о выпуске Lumix G9 II, камеры Micro Four Thirds, в которой реализован гибридный фазовый автофокус, что делает ее значительным обновлением по сравнению со своей предшественницей G9. Благодаря новому 25.2-мегапиксельному сенсору (МП) и впечатляющим функциям, таким как скорость серийной съемки 60 кадров в секунду, видео ProRes 5.7K и 4K 60p, запись на твердотельный накопитель USB-C и 8 ступеней оптической стабилизации изображения, Lumix G9 II станет Лучшая камера Panasonic Micro Four Thirds для широкого круга пользователей, включая фотографов дикой природы и создателей контента.

Отличительной особенностью Lumix G9 II является двойной сенсор ISO с разрешением 25.2 мегапикселя. Благодаря гибридному фазовому автофокусу с 779 точками и ИИ-отслеживанию объекта Panasonic эта камера обеспечивает более быстрое и точное отслеживание, особенно в сложных условиях освещения. Он может обнаруживать и отслеживать не только лица и глаза, но также человеческие тела, глаза животных, автомобили и мотоциклы.

Lumix G9 II обещает скорость серийной съемки без затемнения 60 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой и электронным затвором или 10 кадров в секунду в механическом режиме. Кроме того, его буфер позволяет захватить около 160 изображений RAW+JPG, прежде чем это повлияет на скорость съемки. Для фотографов, которым необходимо запечатлеть решающие моменты, камера предлагает функцию предварительной серийной съемки с различными настройками, гарантирующую, что ни один момент не будет упущен.

Основываясь на успехе GH6, Panasonic включила функцию «Dynamic Range Boost» в G9 II. Этот режим фото HDR объединяет изображения с низким и высоким ISO, в результате чего получается составная фотография с низким уровнем шума и высокой насыщенностью. Камера также оснащена портативным режимом высокого разрешения Panasonic, который объединяет несколько изображений для создания фотографии в формате JPEG с разрешением 100 Мп с исключительной детализацией.

Благодаря усовершенствованной 8-ступенчатой ​​оптической стабилизации изображения (OIS) и поддержке съемки в различных условиях Lumix G9 II обеспечивает беспрецедентную стабильность и коррекцию. Он имеет устойчивую к атмосферным воздействиям конструкцию, 8-позиционный джойстик и полностью поворотный ЖК-дисплей, что делает его подходящим для видеоблогеров и фотографов. Кроме того, камера предлагает порты для микрофона/наушников, полноразмерный порт HDMI и дополнительную совместимость с рукоятками камеры.

Panasonic не обошла вниманием и видеовозможности Lumix G9 II. Включение гибридного фазового автофокуса значительно улучшает качество видео. Камера может снимать 4-битное видео 2:0:10 17:9 5.7K со скоростью до 60 кадров в секунду и 10-битное видео 4K со скоростью до 120p. Он поддерживает различные форматы видео, включая MP4 и Apple ProRes, и позволяет вести съемку V-Log/V-Gamut с динамическим диапазоном более 13 ступеней.

Lumix G9 II поступит в продажу в США в начале ноября по цене 1,900 долларов, что позиционирует ее как самую мощную беззеркальную камеру Panasonic Micro Four Thirds как для фото-, так и для видеосъемки. Наряду с камерой Panasonic анонсировала объектив Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS, идеально подходящий для съемки дикой природы и макросъемки, а также объектив Leica DG 35-100mm f/2.8. Эти дополнения еще больше расширяют возможности Lumix G9 II.

В заключение, Lumix G9 II представляет новаторские функции на рынке камер Micro Four Thirds. Благодаря двойному сенсору ISO и расширенным возможностям автофокусировки, исключительной стабилизации изображения и надежной видеосъемке эта камера отражает стремление Panasonic удовлетворить потребности профессиональных фотографов и видеооператоров.

Определения:

1. Micro Four Thirds: беззеркальная система камер с размером сенсора примерно 18 x 13.5 мм, разработанная Olympus и Panasonic.

2. Автофокус: функция камеры, которая автоматически регулирует фокус объектива для обеспечения резкости и четкости изображений.

3. Фазовый автофокус (PDAF): тип автофокусировки, в котором используются датчики фазового определения для быстрого определения правильного положения фокусировки.

4. 25.2-мегапиксельная матрица/двойной собственный датчик ISO. Датчик изображения в камере имеет разрешение 25.2 МП и поддерживает двойную собственную чувствительность ISO, что позволяет повысить производительность при слабом освещении без значительного шума.

5. Скорость серийной съемки. Скорость серийной съемки камеры, измеряемая в кадрах в секунду.

6. ProRes: видеокодек, разработанный Apple, обеспечивающий высококачественное сжатие видео.

7. Оптическая стабилизация изображения (OIS): функция, которая компенсирует дрожание камеры, обеспечивая более четкие изображения.

8. Джойстик с 8 направлениями: вход управления камерой, обеспечивающий удобную навигацию и выбор настроек.

9. V-Log/V-Gamut: логарифмический профиль съемки и цветовая гамма, обеспечивающие более широкий динамический диапазон и цветовое пространство при видеосъемке.

10. LUT: справочные таблицы, которые регулируют цветокоррекцию и внешний вид видеоматериалов.

11. HDMI: мультимедийный интерфейс высокой четкости, цифровой аудио/видеоинтерфейс, используемый для подключения таких устройств, как камеры, к внешним дисплеям или устройствам записи.

12. Вентилятор и специальная конструкция охлаждения. Система охлаждения, обычно в виде вентилятора, встроенная в камеры для предотвращения перегрева во время длительной видеозаписи.

13. SSD: твердотельный накопитель, устройство хранения данных, использующее флэш-память для хранения данных.

источники:

– Пресс-релиз Panasonic Lumix G9 II