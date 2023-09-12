Panasonic анонсирует Lumix G9 II с обновленным автофокусом и расширенными функциями

Сегодня Panasonic представила долгожданную камеру Lumix G9 II, преемницу своей флагманской камеры G9 Micro Four Thirds (MFT). G9 II предназначен для авторов гибридных изображений, которые отдают предпочтение как фото-, так и видеосъемке. Отличительной особенностью этой камеры является модернизированная система автофокусировки, которая впервые была представлена ​​в Panasonic Lumix S5 II.

Новая система автофокусировки обеспечивает более быструю и точную фокусировку благодаря усовершенствованной системе определения фазы 779. Он также включает в себя усовершенствованные алгоритмы распознавания и отслеживания объектов, позволяющие эффективно отслеживать людей, животных (включая глаза), автомобилей и мотоциклов. Хотя диапазон признанных объектов может быть не таким обширным, как у других брендов, он охватывает ключевые области, на которых фокусируется большинство фотографов.

Внутри G9 II находится недавно разработанный 25.2-мегапиксельный датчик Live MOS MFT в сочетании с совершенно новым процессором обработки изображений. В камере используется режим сдвига пикселей высокого разрешения, позволяющий снимать с рук и получать изображения с разрешением 100 МП. Рейтинг ISO варьируется от 100 до 25,600 XNUMX.

Скорость серийной съемки G9 II составляет впечатляющие 60 кадров в секунду с непрерывной автофокусировкой, которую можно увеличить до 75 кадров в секунду без автофокусировки с помощью электронного затвора. С механическим затвором камера обеспечивает немного более медленную скорость серийной съемки — 14 кадров в секунду (AF-S) или 10 кадров в секунду (AF-C). Кроме того, существует режим предварительной серийной съемки, который можно настроить на съемку действия за 1.5, 1 или 0.5 секунды до полного нажатия кнопки спуска затвора, гарантируя, что ни один критический момент не будет упущен.

Lumix G9 II совместим с широким спектром объективов Micro Four Thirds от Panasonic, Olympus, Leica и других брендов, предоставляя фотографам обширный арсенал для любых условий съемки. Panasonic также улучшила свою систему стабилизации изображения, добавив до 8 ступеней встроенной стабилизации (BIS) и усовершенствованную Active IS для дополнительной стабилизации во время движения.

Что касается видеовозможностей, G9 II предлагает максимальное разрешение видео 5.7K 60p, 4K 120p или FullHD 240p. Он может записывать с использованием полного сенсора в формате 4:2:0 10 бит, обеспечивая до 13 ступеней динамического диапазона при съемке в формате V-Log. Камера поддерживает запись в Apple ProRes и позволяет пользователям создавать и устанавливать свои собственные LUT в реальном времени или выбирать из 19 готовых LUT.

Дизайн корпуса G9 II был усовершенствован по сравнению с его предшественником: более плоская верхняя часть напоминает Lumix S5 II. Верхний экран был заменен отдельным функциональным диском, а общая компоновка остается знакомой для существующих камер Panasonic. Камера оснащена 3-дюймовым поворотным экраном с разрешением 1,080 тыс. точек и электронным видоискателем с разрешением 3,680 тыс. точек.

Lumix G9 II поступит в продажу в конце ноября по стартовой цене 1,899 долларов США / 1,699 фунтов стерлингов только за корпус. В Великобритании он будет продаваться в двух комплектах: один с объективом Panasonic 12–60 мм f/3.5–5.6 ASPH Power OIS за 1,899 фунтов стерлингов, а другой с объективом Leica DG Vario-Elmarit 12–60 мм f/2.8–4.0 ASPH. объектив за 2,249 фунтов стерлингов.

В целом Panasonic Lumix G9 II — впечатляющая камера с усовершенствованной автофокусировкой, стабилизацией изображения и функциями видео. Он предлагает универсальные возможности съемки для авторов гибридных изображений, которым требуются высококачественные фотографии и видео.

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