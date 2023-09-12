Panasonic G9 II: революционное обновление для фотографов в 2023 году

Panasonic G9 II является долгожданным преемником оригинальной камеры G9, и она не разочаровывает. Несмотря на то, что G9 II внешне отличается от своего предшественника, он оказался столь же революционным с точки зрения своих функций и возможностей.

Одним из заметных улучшений является дизайн корпуса камеры. G9 II очень похож на S5 II, и это долгожданное изменение. Диски и кнопки расположены так, чтобы к ним был легкий доступ, а добавление дополнительной настраиваемой кнопки рядом с креплением объектива повышает универсальность камеры.

Однако одним недостатком является понижение версии электронного видоискателя (EVF) по сравнению с оригинальным G9. G9 II оснащен электронным видоискателем с разрешением 3.69 миллиона точек и уменьшенным коэффициентом увеличения. Несмотря на то, что он по-прежнему эффективен и подходит для современной камеры, он уступает своему предшественнику.

Под капотом G9 II могут похвастаться значительными изменениями, среди которых стоит выделить три ключевых улучшения. В камере теперь используется новейшая гибридная система автофокусировки Panasonic на основе фазового определения, обеспечивающая точное обнаружение объектов как для животных, так и для людей. Эта система автофокусировки надежна и быстра, обеспечивая точную фокусировку в различных условиях съемки.

Кроме того, была улучшена встроенная стабилизация изображения (IBIS), обеспечивающая до восьми ступеней стабилизации. Эта функция позволяет фотографам получать более четкие изображения, особенно в условиях низкой освещенности или при использовании телеобъективов. Стабильность G9 II находится на одном уровне с другими ведущими камерами своего класса.

Кроме того, камера оснащена 25-мегапиксельным сенсором, аналогичным тому, что установлен в GH6. Хотя матрица GH6 имеет некоторые проблемы с шумом и потерей деталей при более низких значениях ISO, G9 II демонстрирует многообещающие улучшения качества изображения, особенно при значениях ISO от базового до 800.

Несмотря на то, что G9 II был разработан с учетом потребностей фотографов, он по-прежнему предлагает впечатляющий набор режимов видеозаписи. Хотя в качестве медиа-опции может отсутствовать CF Express, сжатие H.265, записанное на два слота для SD-карт, более чем достаточно для нужд большинства пользователей.

В целом Panasonic G9 II — это революционная камера, отвечающая потребностям фотографов. Благодаря улучшенному автофокусу, улучшенной стабилизации и усовершенствованному сенсору G9 II устанавливает новый стандарт для камер Micro Four Thirds в 2023 году.

источники:

– Обзор Panasonic G9 II: революция для фотографов в 2023 году, [источник]

– Panasonic G9 II, [источник]