Опасения по поводу использования программного обеспечения искусственного интеллекта для создания материалов о сексуальном насилии над детьми

Организация по надзору за безопасностью Internet Watch Foundation предупредила, что педофилы используют бесплатно доступное программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ) для создания материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Сообщается, что преступники используют модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для манипулирования фотографиями детей знаменитостей или известных жертв с целью создания нового незаконного контента. Эти обсуждения происходят на онлайн-форумах, которые часто посещают лица, совершившие сексуальные преступления, особенно в темной сети. Доступность технологии искусственного интеллекта с открытым исходным кодом позволяет пользователям загружать и модифицировать программное обеспечение, что усложняет борьбу с этой проблемой.

Дэн Секстон, технический директор Internet Watch Foundation, объясняет, что преступники используют программное обеспечение с открытым исходным кодом для создания реалистичных изображений сексуального насилия над детьми. Они делятся моделями искусственного интеллекта, руководствами и советами по созданию этого незаконного материала. Обсуждения на этих форумах вращались вокруг использования изображений детей-знаменитостей, общедоступных фотографий детей или изображений известных жертв жестокого обращения с детьми для создания нового оскорбительного контента.

Есть опасения, что использование программного обеспечения искусственного интеллекта затруднит выявление реальных жертв и оказание им помощи, поскольку фотореалистичные изображения CSAM становится все труднее отличить от реальных материалов насилия. Кроме того, огромный объем изображений, генерируемых искусственным интеллектом, может привести к более широкому потреблению такого контента. Фонд Internet Watch Foundation уже расследовал несколько сообщений о веб-страницах, содержащих материалы CSAM, предположительно созданные искусственным интеллектом.

Правительство Великобритании осознает серьезность этой проблемы и планирует решить ее посредством предстоящего законопроекта о безопасности в Интернете. Платформы социальных сетей будут обязаны предотвращать распространение CSAM, созданного ИИ, на своих платформах. Тем временем эксперты в области искусственного интеллекта обсуждают проблемы, связанные с системами с открытым и закрытым исходным кодом. Системам с закрытым исходным кодом может не хватать прозрачности и потенциально наносить ущерб конкуренции, в то время как системы с открытым исходным кодом после их внедрения сложно контролировать.

В заключение отметим, что использование педофилами программного обеспечения искусственного интеллекта для создания CSAM является тревожной тенденцией. Это подчеркивает необходимость более строгих правил и мер по предотвращению распространения таких незаконных материалов. Участие платформ социальных сетей и предстоящий законопроект о безопасности в Интернете являются шагами в правильном направлении, но необходимы постоянные усилия для борьбы с этой эпидемией общественного здравоохранения.

источники:

– Фонд наблюдения за Интернетом

- Би-би-си