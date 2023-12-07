Запуск миссии ПАСЕ намечен на начало 2024 года

Космический корабль НАСА PACE проходит обширные испытания и подготовку, поскольку он готовится к запуску в начале 2024 года. Миссия «Планктон, аэрозоль, облачная экосистема океана» (PACE) направлена ​​на разгадку тайн уникальных свойств Земли для поддержания жизни.

ПАСЕ будет опираться на два десятилетия глобальных спутниковых наблюдений, уделяя особое внимание изучению океана, атмосферных аэрозолей и облаков. Кроме того, миссия предоставит важные данные о качестве воздуха и факторах, связанных с климатом.

В настоящее время инженеры проводят комплексные эксплуатационные испытания, чтобы убедиться, что космический корабль находится в оптимальном состоянии для запуска. Эти испытания включают в себя зарядку аккумуляторов и оценку систем питания шины космического корабля и солнечных батарей.

Запуск PACE планируется провести в начале 2024 года на космодроме 40 на станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида. Ракета SpaceX Falcon 9 доставит космический корабль на орбиту.

Изучая сложные экосистемы мирового океана, ПАСЕ предоставит ценную информацию о том, как климатическая система Земли функционирует и развивается с течением времени. Передовое оборудование миссии и расширенные наблюдательные возможности дадут ученым более четкое понимание сложной динамики планеты.

Данные, собранные ПАСЕ, будут способствовать обоснованию политики и действий по защите и сохранению хрупких экосистем Земли. Это позволит ученым принимать обоснованные решения, касающиеся смягчения последствий изменения климата, управления ресурсами и сохранения окружающей среды.

По мере приближения миссии ПАСЕ к дате запуска ожидание и волнение в научном сообществе продолжают расти. Благодаря своим передовым технологиям и обещаниям революционных открытий, PACE готова произвести революцию в нашем понимании сложной паутины жизни на Земле.