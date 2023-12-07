Запуск миссии ПАСЕ намечен на начало 2024 года

Космический корабль НАСА PACE проходит обширные испытания и подготовку, поскольку он готовится к запуску в начале 2024 года. Миссия «Планктон, аэрозоль, облачная экосистема океана» (PACE) направлена на разгадку тайн уникальных свойств Земли для поддержания жизни.
ПАСЕ будет опираться на два десятилетия глобальных спутниковых наблюдений, уделяя особое внимание изучению океана, атмосферных аэрозолей и облаков. Кроме того, миссия предоставит важные данные о качестве воздуха и факторах, связанных с климатом.
В настоящее время инженеры проводят комплексные эксплуатационные испытания, чтобы убедиться, что космический корабль находится в оптимальном состоянии для запуска. Эти испытания включают в себя зарядку аккумуляторов и оценку систем питания шины космического корабля и солнечных батарей.
Запуск PACE планируется провести в начале 2024 года на космодроме 40 на станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида. Ракета SpaceX Falcon 9 доставит космический корабль на орбиту.
Изучая сложные экосистемы мирового океана, ПАСЕ предоставит ценную информацию о том, как климатическая система Земли функционирует и развивается с течением времени. Передовое оборудование миссии и расширенные наблюдательные возможности дадут ученым более четкое понимание сложной динамики планеты.
Данные, собранные ПАСЕ, будут способствовать обоснованию политики и действий по защите и сохранению хрупких экосистем Земли. Это позволит ученым принимать обоснованные решения, касающиеся смягчения последствий изменения климата, управления ресурсами и сохранения окружающей среды.
По мере приближения миссии ПАСЕ к дате запуска ожидание и волнение в научном сообществе продолжают расти. Благодаря своим передовым технологиям и обещаниям революционных открытий, PACE готова произвести революцию в нашем понимании сложной паутины жизни на Земле.