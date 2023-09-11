Oscar Health назначает новых руководителей для стимулирования роста и стратегии

Нью-йоркская компания медицинского страхования Oscar Health объявила о двух ключевых назначениях в руководстве для укрепления своей руководящей команды. Керри Сэйн назначен исполнительным вице-президентом +Oscar, а Стивен Келмар возьмет на себя роль исполнительного вице-президента и руководителя аппарата генерального директора.

В 2021 году компания Oscar Health запустила +Oscar — платформу, которая предлагает спонсируемым поставщиками и региональным планам медицинского страхования те же услуги и технологические возможности, что и более крупные планы медицинского страхования. На своей предыдущей должности директора по коммерческому развитию Aetna Сейн курировала медицинский бизнес на коммерческих рынках. На своей новой должности в +Oscar Сейн будет отвечать за стратегию выхода компании на рынок.

Келмар, ранее занимавший руководящие должности в Aetna и CVS Health, привнес в Oscar Health богатый опыт. В качестве руководителя аппарата и исполнительного вице-президента Aetna он руководил офисом председателя и генерального директора, а также занимал различные стратегические и исполнительные должности. В Oscar Health Келмар будет играть ключевую роль в руководстве корпоративной стратегией компании и процессами исполнительного управления.

Марк Бертолини, генеральный директор Oscar Health, выразил уверенность в лидерстве Келмара, заявив: «Стив имеет невероятный послужной список в ускорении создания ценности и эффективности бизнеса». Он добавил, что опыт Келмара и соответствие миссии компании будут способствовать росту и достижению ключевых стратегических целей.

Помимо Oscar Health, другие медицинские компании произвели заметные назначения на руководящие должности. Шеннон Уэрб назначена генеральным директором Array Behavioral Care, виртуальной платформы психиатрии и терапии. Доктор Сара Готеридж возьмет на себя роль главного медицинского директора, а Бен Шланг станет финансовым директором. Эти руководители привносят в Array Behavioral Care свой обширный опыт работы в сфере здравоохранения, обеспечивая предоставление высококачественных клинических услуг и эффективное управление финансами.

Тем временем Elucid, бостонская медицинская технологическая компания, специализирующаяся на программном обеспечении для анализа изображений сердечно-сосудистых заболеваний с использованием искусственного интеллекта, наняла Винди Хари на должность старшего вице-президента по вопросам регулирования и управления качеством. Опыт Хари в разработке нормативных требований и документации, а также в управлении качеством в международных юрисдикциях станет ценным подспорьем в продвижении миссии Elucid по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эти назначения на руководящие должности отражают стремление организаций здравоохранения укреплять свои руководящие команды и стимулировать рост посредством стратегических инициатив.

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