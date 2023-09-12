OriginPoint внедряет электронное закрытие с помощью цифровой ипотечной платформы Stavvy

OriginPoint, совместное предприятие компаний Compass, Inc. и Guaranteed Rate, теперь предлагает полностью цифровое электронное закрытие сделок через платформу Stavvy. Этот шаг позволяет OriginPoint улучшить процесс закрытия кредитов для заемщиков, предоставив удобный и безопасный процесс цифровых транзакций.

Лео Моранти, старший вице-президент по национальным операциям закрытия в OriginPoint, подчеркнул важность предоставления клиентам наилучшего опыта. Партнерство со Stavvy позволяет OriginPoint оцифровывать традиционные бумажные закрытия, делая процесс более эффективным и удобным. Моранти выразил удовлетворение по поводу повышенного удобства и гибкости, которые предлагают полностью цифровые транзакции, а также дополнительной уверенности в том, что каждое закрытие безопасно и надежно.

Компания Guaranteed Rate, лидер в области ипотечного кредитования и цифровых финансовых услуг, выступает за переход на цифровые технологии, уделяя при этом приоритетное внимание обслуживанию клиентов. Партнерство между Guaranteed Rate и Stavvy направлено на стимулирование цифровизации и обеспечение бесперебойных отношений во всей ипотечной экосистеме. Платформа Stavvy оптимизирует транзакции благодаря простой регистрации, поддержке клиентов и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.

Хайди Миньен, вице-президент по закрытию в компании по страхованию титулов Advocus National Title Insurance Company, рассказала о своем опыте использования Stavvy для закрытия первой транзакции электронного закрытия OriginPoint. Миньен отметил, что внедрение платформы Stavvy прошло гладко, и оценил преимущества перехода на цифровые технологии, что создает превосходный опыт завершения сделки для всех участников.

Генеральный директор Stavvy Коста Лигрис выразил удовлетворение по поводу использования решения OriginPoint eClosing и похвалил компании Compass и Guaranteed Rate за их приверженность технологическим инновациям. Цифровая ипотечная платформа Stavvy упрощает и максимизирует рабочие процессы в сфере ипотечного кредитования, недвижимости и юридических процессов. Он предоставляет такие функции, как eSign, удаленное онлайн-нотариальное заверение (RON) и eNote, которые еще больше улучшают процесс закрытия.

В целом партнерство OriginPoint со Stavvy и внедрение eClosing демонстрируют стремление предоставить клиентам цифровой опыт, который будет эффективным, удобным и безопасным.

источники:

– Ставвы: stavvy.com

– OriginPoint: originpoint.com.

– Гарантированная ставка:rate.com