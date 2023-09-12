Oppo предложит пользователям бесплатную замену аккумуляторов

Сообщается, что Oppo планирует представить новую услугу по замене аккумуляторов для своих пользователей, которая позволит им при необходимости бесплатно заменять аккумуляторы в смартфонах. Говорят, что первым устройством, которое выиграет от этой инициативы, станет Oppo A2 Pro 5G, который, как ожидается, выйдет на китайский рынок 15 сентября.

По словам известных аналитиков Digital Chat Station иWhylab, Oppo предложит бесплатную замену батарей в течение четырех лет. Если в течение этого периода процент работоспособности батареи упадет ниже 80 процентов, Oppo заменит батарею в рамках послепродажного обслуживания. Ожидается, что эта политика будет объявлена ​​одновременно с запуском Oppo A2 Pro 5G.

Oppo A2 Pro 5G уже некоторое время является предметом слухов и спекуляций. Предыдущие утечки предполагают, что устройство будет оснащено 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. По слухам, он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7050 SoC и будет поставляться с различными вариантами оперативной памяти и хранилища, включая 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Сообщается также, что смартфон будет иметь тройную заднюю камеру с 64-мегапиксельным основным датчиком и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи. Кроме того, ожидается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 5,000 мАч.

Услуга замены аккумулятора — приятное дополнение для пользователей Oppo, которое дает им уверенность в том, что при необходимости аккумулятор их устройства можно заменить бесплатно. Еще неизвестно, будет ли эта услуга распространена на другие устройства Oppo в будущем.

Источники: [Станция цифрового чата,Whylab]