OnePlus запускает программу открытого бета-тестирования Android 14 для OnePlus 11

OnePlus недавно представила свою первую программу открытого бета-тестирования для Android 14, позволяющую владельцам OnePlus 11 протестировать обновление до его официального выпуска. Открытая бета-версия OxygenOS 14 на базе Android 1 теперь доступна для загрузки с веб-сайта OnePlus.

Программа открытого бета-тестирования предоставляет пользователям возможность испытать новые функции и улучшения OxygenOS 14. Однако, поскольку это первая сборка открытого бета-тестирования, некоторые функции могут быть недоступны сразу. OnePlus уверяет, что в последующие версии обновления будет включено больше функций.

В настоящее время открытая бета-версия 1 ограничена OnePlus 11 и доступна в некоторых регионах, таких как Северная Америка и Индия (с ограниченным числом тестировщиков). К сожалению, пользователи в Европе не будут иметь доступа к обновлению открытой бета-версии. Чтобы установить обновление, пользователи могут загрузить необходимые файлы с веб-сайта OnePlus и использовать встроенный в OxygenOS инструмент ручного обновления. Важно отметить, что для возврата к Android 13 требуется сброс настроек к заводским.

Первоначально OnePlus объявила, что OxygenOS 14 обеспечит повышение производительности благодаря «Trinity Engine», и ее запуск должен был состояться 25 сентября. Однако неожиданная задержка Google Android 14 для телефонов Pixel указывает на то, что OnePlus также может пропустить запланированную дату выпуска. OnePlus еще предстоит устранить эту потенциальную задержку.

Источник: форумы сообщества OnePlus.

Определение:

– Программа открытого бета-тестирования: этап тестирования программного обеспечения, на котором пользователи могут опробовать предварительную версию обновления и оставить отзыв до официального выпуска.

Источники: форумы сообщества OnePlus.