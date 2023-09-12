Исследование боя в невесомости в Starfield: квест, который стоит предпринять

Starfield, долгожданная ролевая игра с открытым миром, разработанная Bethesda, произвела фурор в игровом сообществе своим захватывающим игровым процессом и огромной вселенной для исследования. Среди многочисленных квестов, доступных в игре, один особенно выделяется как захватывающий: «Верная ставка».

Этот побочный квест, действие которого происходит в системе Альфа Центавра, начинается в небольшом промышленном городе Гагаринская Гавань. Игроки встречают Лиззи, бармена, стремящегося привлечь внимание руководителей корпорации ценными и дорогими спиртными напитками. Чтобы выполнить ее просьбу, игроки должны отправиться на миссию по поиску потерянной выпивки на заброшенном грузовом корабле.

Что отличает этот квест, так это неожиданный поворот боя в невесомости, встречающийся на корабле. Пока игроки исследуют заброшенное судно, искусственная гравитация дает сбой, в результате чего все, включая игрока, объекты и космических пиратов, плавает в невесомости каждые 30 секунд. Это динамическое изменение гравитации предлагает уникальный и захватывающий боевой опыт.

Используя изменения гравитации в своих интересах, игроки могут быстро перемещаться на более высокие места или нацеливаться на врагов, которые выбиты из укрытия и парят на открытом воздухе. Бой становится еще более увлекательным, когда игроки могут использовать такое оружие, как дробовики, что приводит к забавным моментам, когда их отталкивают назад к стенам.

Помимо боя, изменения гравитации также служат основой для легких головоломок, добавляя к квесту еще один уровень удовольствия. Игроки должны перемещаться по кораблю, маневрируя среди плавающих обломков, сохраняя при этом скорость и решая головоломки, чтобы продвигаться вперед.

Квест «Верная ставка» демонстрирует впечатляющий физический движок в Starfield. Несмотря на критику по поводу блокировки частоты кадров в 30 кадров в секунду на консолях, квест демонстрирует огромный потенциал игры и очень детализированный мир. Способность точно отслеживать и поддерживать положение, столкновения и импульс каждого объекта, оружия и персонажа во время каждого изменения гравитации является свидетельством технических возможностей игры.

Однако стоит отметить, что многие другие квесты в Starfield не полностью используют эту физику и системы моделирования. Хотя этот квест служит замечательным примером того, чего может достичь игра, у игроков может остаться желание выполнять больше квестов, использующих преимущества этой новой механики.

В целом, квест «Верная ставка» предлагает захватывающий и запоминающийся опыт во вселенной Starfield. Благодаря боям в невесомости и захватывающему игровому процессу он демонстрирует стремление Bethesda предоставлять увлекательные квесты, выходящие за рамки традиционных миссий в стиле «принеси». Это квест, который стоит взять на себя любому игроку Starfield, ищущему приключений, наполненных адреналином.

источники:

– Starfield: новейшая ролевая игра с открытым миром от Bethesda Game Studios.

— Квест «Верная ставка» в Старфилде