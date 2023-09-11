Выясните связи в игре-головоломке New York Times

Краткое описание: The New York Times выпустила новую игру-головоломку под названием Connections. Цель игры — разделить набор из 16 слов на четыре секретные группы, найдя связи между ними. Игра обновляется ежедневно и предлагает различные уровни сложности. Игроки могут отслеживать свои победные серии и сравнивать результаты с друзьями. Если вам нужна помощь в решении головоломки, игра дает подсказки и дает ответы. Сегодняшние темы включают украшения Хэллоуина, телешоу, символы игровых автоматов и цифры в названиях книг. Например, категория «Украшения для Хэллоуина» включает такие слова, как «Летучая мышь», «Паутина», «Тыква» и «Надгробие». Игра сложная, но сетки меняются каждый день, предоставляя игрокам новые возможности для решения головоломки.

Connections — игра-головоломка, созданная газетой New York Times. Игра представляет игрокам сетку из 16 слов и просит их распределить слова в четыре набора по четыре человека в зависимости от связей между ними. Эти связи могут быть связаны с различными темами, такими как названия франшиз видеоигр, продолжений книжных серий, оттенки красного или названия сетевых ресторанов.

Хотя может показаться, что некоторые слова могут вписаться в несколько тем, на каждый набор есть только один правильный ответ. Чтобы помочь игрокам определить связи, игра позволяет им перетасовывать и переставлять слова в сетке.

Каждый набор слов имеет цветовую маркировку: желтую группу идентифицировать легче всего, а фиолетовую группу сложнее всего. Как только игроки решат, что определили набор, они могут отправить свой ответ. Если все верно, четыре слова будут удалены из сетки, и откроется объединяющая их тема. Неправильное угадывание будет считаться ошибкой, и до окончания игры у игроков есть лимит в четыре ошибки.

Если у игроков возникают проблемы с решением головоломки, игра дает подсказки и раскрывает некоторые ответы. Сегодняшние темы включают украшения Хэллоуина, телешоу, символы игровых автоматов и цифры в названиях книг. Например, одно из украшений Хэллоуина — Летучая мышь, а одно из телешоу — 24.

Connections задумана как сложная игра, и сетки меняются каждый день, предлагая игрокам решать новые головоломки. Так что, если вам не удалось решить сегодняшнюю головоломку, обязательно зайдите завтра, чтобы узнать новое задание.

Источник: Нью-Йорк Таймс