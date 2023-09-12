Nvidia обновляет драйверы для повышения производительности Starfield на графических процессорах RTX 30-й и 40-й серий

Nvidia объявила об автоматическом беспроводном обновлении, которое повысит производительность Starfield для пользователей видеокарт серий RTX 30 и 40. Обновление включает в себя реализацию технологии Resizable BAR, которая повышает производительность новейших графических процессоров. В сценариях тестирования Nvidia обнаружила, что настольные графические процессоры GeForce RTX 40-й серии после обновления продемонстрировали увеличение производительности в среднем на 5 процентов.

Для обеспечения совместимости обновление будет применено как к существующим драйверам 537.17, так и к недавно выпущенным драйверам 537.34. Наряду с этим обновлением Nvidia также представила оптимальные настройки Starfield одним щелчком мыши, упрощая процесс выбора лучших настроек для конкретной системы пользователя. Кроме того, компания решила проблему с профилем графического процессора для версии Starfield в Microsoft Store.

Это обновление появилось вскоре после того, как Digital Foundry сообщила, что Starfield работает значительно лучше на графических процессорах AMD по сравнению с графическими процессорами Nvidia и Intel. Digital Foundry обнаружила проблемы, конкретно связанные с процессорами Intel, и отметила существенную разницу в производительности в 46 процентов между AMD Radeon RX 6800 XT и Nvidia RTX 3080 в Starfield. Еще неизвестно, поможет ли обновление профиля Resizable BAR устранить разрыв в производительности, выявленный Digital Foundry.

В заключение отметим, что автоматическое обновление драйверов Nvidia по беспроводной сети направлено на повышение производительности Starfield на графических процессорах RTX 30-й и 40-й серий. Внедрив Resizable BAR и предложив оптимальные настройки одним щелчком мыши, Nvidia стремится улучшить игровой процесс для игроков Starfield. Хотя в предыдущих отчетах подчеркивались различия в производительности между графическими процессорами Nvidia, Intel и AMD, это обновление призвано решить эти проблемы и обеспечить более стабильный игровой процесс на различных конфигурациях оборудования.

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