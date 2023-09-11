Компания nScrypt, специализирующаяся на микрораздаче из Флориды, получила патент США на свои модульные мобильные системы прямого цифрового производства. Система, заключенная в стандартный транспортный контейнер, предназначена для прямого цифрового производства (DDM) и способна работать с широким спектром материалов, включая термопласты, металлы и керамику.
Система оснащена возможностями 3D-печати, а также системой подбора и размещения электронных компонентов и биореактором. Благодаря интеграции технологии Factory in a Tool модульная система nScrypt также позволяет производить полноценные функциональные электронные устройства. Система складная для удобства транспортировки и включает в себя различные расширенные функции, такие как полы с электростатическим разрядом, интегрированные системы связи, солнечная энергия и даже платформа для посадки дронов.
Помимо этого патента, исследовательское подразделение nScrypt, Sciperio, добилось значительных успехов в технологии 3D-печати. Они успешно улучшили производительность структур 3D-печатных схем (PCS) с помощью своей технологии «Фабрика в инструменте». Эта технология была использована для создания схем с конформными нагревательными элементами для электронных устройств и носимой техники. Они также использовали «Фабрику в инструменте» для производства CubeSat для Космических сил США, продемонстрировав способность системы создавать сложные конструкции со встроенными функциями.
Благодаря этому патенту и достижениям в технологии 3D-печати компания nScrypt является ведущим игроком в секторе аддитивного производства. Их модульная мобильная система открывает новые возможности для локализованного производства и изготовления деталей по индивидуальному заказу. Эта технология может произвести революцию в различных отраслях промышленности, от электроники до аэрокосмической отрасли.
Компания nScrypt из Флориды получила патент на модульные мобильные системы прямого цифрового производства
Компания nScrypt, специализирующаяся на микрораздаче из Флориды, получила патент США на свои модульные мобильные системы прямого цифрового производства. Система, заключенная в стандартный транспортный контейнер, предназначена для прямого цифрового производства (DDM) и способна работать с широким спектром материалов, включая термопласты, металлы и керамику.