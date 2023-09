Nothing Phone 2 не получает обновление прошивки Nothing OS 2.0.3

By

Nothing Phone 2, выпущенный в июле 2023 года, получает новое обновление прошивки под названием Nothing OS 2.0.3. Это обновление вносит в смартфон несколько улучшений и изменений. Одним из основных дополнений является новый виджет компаса, который предлагает более подробную навигацию. Пользователи также заметят новый пользовательский интерфейс для карманного режима, который повышает удобство использования.

Кроме того, обновление прошивки включает поддержку Zomato в индикаторе выполнения Glyph и улучшает совместимость OTG. Пользователи также могут ожидать улучшения разрешения захвата экрана, стабильности соединения Bluetooth, стабильности NFC и тактильной обратной связи.

Кроме того, обновление Nothing OS 2.0.3 включает исправление безопасности Android от августа 2023 года, обеспечивающее повышенную безопасность устройства. Компания Nothing не взяла на себя обязательство предоставлять три года обновлений ОС Android и четыре года исправлений безопасности для Nothing Phone 2.

Размер пакета обновления составляет 130 МБ, и оно распространяется среди владельцев Nothing Phone 2. Пользователи могут вручную проверить наличие обновлений, выбрав «Настройки» > «Система» > «Обновление системы» на своих устройствах.

Nothing Phone 8 благодаря мощному процессору Snapdragon 1+ Gen 2 обеспечивает превосходную производительность. Смартфон также оснащен двойной задней камерой с двумя 50-мегапиксельными сенсорами и слегка обновленным интерфейсом LED Glyph для уведомлений из нескольких приложений.

Обновление прошивки в настоящее время доступно в Индии, что подтверждается получением обновления на обзорном устройстве. Ничто не продолжает улучшать пользовательский опыт и обеспечивать своевременные обновления для своих смартфонов.

Источник: Гаджеты 360, Nothing Phone 2 не получает ничего, обновление ОС 2.0.3